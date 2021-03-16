Son dakika haberi: Traktör tekerinin altında kalan adam hastanede hayatını kaybetti
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Son dakika haberi: Traktör tekerinin altında kalan adam hastanede hayatını kaybetti

16.03.2021 14:03 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:23

Son dakika haberi: Traktör tekerinin altında kalan adam hastanede hayatını kaybetti Sakarya'nın Sapanca ilçesinde traktör tekerinin altında kalan 72 yaşındaki yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Traktör tekerinin altında kalan adam hastanede hayatını kaybetti

SAKARYA - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde traktör tekerinin altında kalan 72 yaşındaki yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Sapanca ilçesi Güldibi Mahallesi Hasanpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, vatandaşlar traktörün tekerinin altında yatan kişiyi görerek durum sağlık ekiplerine haber verildi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerce teker altında kalan adam sıkıştığı yerden çıkartıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 72 yaşındaki Hüseyin Gider Sapanca İlçe Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Gider, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden adamın cansız bedeni, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesin Korucuk Otopsi Merkezine gönderilirken, konu ile ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haberi: Traktör tekerinin altında kalan adam hastanede hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Traktör tekerinin altında kalan adam hastanede hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Traktör tekerinin altında kalan adam hastanede hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Traktör tekerinin altında kalan adam hastanede hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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