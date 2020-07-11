Trafikteki kör noktalara güvenlik aynası yerleştirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Trafikteki kör noktalara güvenlik aynası yerleştirildi

Aydın Büyükşehir Belediyesi, başta kırsal mahalleler olmak üzere Nazilli'nin birçok mahallesinde trafik sorunu yaşanan kör noktalara trafik güvenlik aynaları yerleştirdi.

Trafikteki kör noktalara güvenlik aynası yerleştirildi
11.07.2020 14:19 | Son Güncelleme: 11.07.2020 14:22

Aydın Büyükşehir Belediyesi, başta kırsal mahalleler olmak üzere Nazilli'nin birçok mahallesinde trafik sorunu yaşanan kör noktalara trafik güvenlik aynaları yerleştirdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli'de olası kazaları önlemek için çalışmalara devam ediyor. Kör noktalarda şoförlerin karşıdan gelen aracı ve yayaları görmesi amacıyla çalışma başlatan trafik şube müdürlüğü ekipleri Nazilli'ye bağlı yaklaşık 35 mahallede 83 farklı noktaya trafik güvenlik aynası yerleştirdi. Montaj çalışmalarının tamamlandığı mahallelerde trafik akışının daha rahat olması sağlandı.

Durasıllı Mahallesi'nde tehlikeli olarak görülen noktaları Büyükşehir Belediyesi yetkililerine ilettiklerini ve talepte bulunduklarını ifade eden mahalle muhtarı Mehmet Yılmaz, "Mahallemizde bulunan kör noktalarda herhangi bir kaza yaşanmaması için Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne müracaatta bulunmuştuk. Sağ olsun yetkililer talebimize anında cevap verdi ve mahallemizin ihtiyaç duyulan 3 sorunlu noktasına trafik güvenlik aynaları yerleştirildi. Hizmetlerinden dolayı Başkan Özlem Çerçioğlu ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Trafik Şube Ekipleri tarafından mahallede eksik kalan 3 noktaya trafik güvenlik aynalarının takıldığını söyleyen Şimşelli Muhtarı Mustafa Özcan ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Özcan, paylaşımında "Aydın Büyükşehir Belediyesi trafik şube ekipleri tarafından mahallemizin eksik kalan aynaları takılmıştır. Mahallem ve şahsım adına emeği geçen herkese teşekkürler ediyorum" ifadelerini kulandı.

Nazilli'de trafik güvenlik aynası montajı Bağcıllı, Bayındır, Beğerli, Bereketli, Bozyurt, Dallıca, Dereağzı, Derebaşı, Dualar, Durasıllı, Esenköy, Eycelli, Güzelköy, Hasköy, Haydarlı, Işıklar, Kavacık, Kocakesik, Kestel, Ketendere, Kozdere, Mescitli, Ovacık, Pirlibey, Samailli, Şimşelli, Uzunçam, Yalınkuyu, Yaylapınar, Yeni Mahalle ve Zafer Mahalesi'nde yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış Güncel
17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada 3. Sayfa
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest 3. Sayfa
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları Ekonomi
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı Ekonomi
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı
Erdoğan'ın 26 yıl önceki demeci ortaya çıktı! Ayasofya'nın cami olması sözünü o zaman vermiş Politika
Erdoğan'ın 26 yıl önceki demeci ortaya çıktı! Ayasofya'nın cami olması sözünü o zaman vermiş
Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor
Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu
Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
Muharrem İnce'den, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından 'Atatürk'e dua etmeliyiz' yorumu
Muharrem İnce'den, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından "Atatürk'e dua etmeliyiz" yorumu
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim?
Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim?
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
Hadise ve Kaan Yıldırım aşkının mimarı Seda Bakan'dan çifte evlilik çağrısı
Hadise ve Kaan Yıldırım aşkının mimarı Seda Bakan'dan çifte evlilik çağrısı
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak ilaca üretim ruhsatı verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak ilaca üretim ruhsatı verdi
Danıştay'ın Ayasofya kararına Rus Ortodoks Kilisesi'nden ilk tepki: Büyük ayrışmalara yol açabilir
Danıştay'ın Ayasofya kararına Rus Ortodoks Kilisesi'nden ilk tepki: Büyük ayrışmalara yol açabilir
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
Danıştay'ın Ayasofya'da ibadetin önünü açmasının ardından Twitter'da ilk tepkiler
Danıştay'ın Ayasofya'da ibadetin önünü açmasının ardından Twitter'da ilk tepkiler
Restorana gece ateş açıp sabah molotof atan müşteri, iş yeri sahibi tarafından vuruldu
Restorana gece ateş açıp sabah molotof atan müşteri, iş yeri sahibi tarafından vuruldu
Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı
Ayasofya Camii'ne dünyadan tepkiler gelirken İspanya'daki Cordoba Katedrali örneği unutuluyor
Ayasofya Camii'ne dünyadan tepkiler gelirken İspanya'daki Cordoba Katedrali örneği unutuluyor
Ayasofya'nın cami olması sonrasında HDP'li vekillerden ilk tepkiler
Ayasofya'nın cami olması sonrasında HDP'li vekillerden ilk tepkiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Berat Albayrak Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Erol Katırcıoğlu
Magazin Emrah Cem Davran Hande Yener Çağla Şıkel
Spor Ali Koç İrfan Buz Tamer Tuna Hikmet Karaman Emre Belözoğlu
Daha Fazla Antalya Ak Parti Ayasofya Danıştay
Şu an buradasınız: Trafikteki kör noktalara güvenlik aynası yerleştirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.7.2020 14:23:32. #1.14#
title