Trafikte öncelik yaya güvenliği

Trafikte yaya güvenliğine ve önceliğine dikkat çekmek amacıyla ülke genelinde eş zamanlı başlatılan "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği İzmir'in Aliağa ilçesinde de gerçekleştirildi.

Trafikte yaya güvenliğine ve önceliğine dikkat çekmek amacıyla ülke genelinde eş zamanlı başlatılan "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği İzmir'in Aliağa ilçesinde de gerçekleştirildi.

Atatürk Ortaokulu ve Cumhuriyet Ortaokulu önünde organize edilen etkinliğe Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Rıfkı Kulaksız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Özkan Orhun ile öğretmeler ve öğrenciler katıldı.

Sürücülerin yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yayalara ilk geçiş hakkını vermeye dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için yapılan etkinlikte yaya çizgileri katılımcılar tarafından kırmızıya boyandı.

Ülke genelinde çok önemli bir etkinliğe imza atıldığını ifade eden Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, "Ülkemizde yaya önceliği ile ilgili çalışmaları daha önce başlatmıştık. Bugün de yaya önceliği kırmızı çizgimizdir etkinliğini ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştiriyoruz. Sürücülerimizden isteğimiz şudur, yaya candır tekrar yerine gelmez ama araba her zaman fren yapabilir. Yaya ayağını yola attığı zaman tüm trafiğin durduğu bir dünyayı özlüyoruz" dedi.

Trafikte yaya önceliğine önem vermeleri konusunda sürücülere çağrıda bulunan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, ülke genelinde başlayan kırmızı çizgi uygulamasının en güzel örneğini Aliağa'da göstereceklerini söyledi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı