Trafikte korku dolu anlar yaşatan tırın yeni görüntüleri ortaya çıktı: 2 kilometrelik yolu ters yönde ilerledi - Haberler
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Trafikte korku dolu anlar yaşatan tırın yeni görüntüleri ortaya çıktı: 2 kilometrelik yolu ters yönde ilerledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Trafikte korku dolu anlar yaşatan tırın yeni görüntüleri ortaya çıktı: 2 kilometrelik yolu ters yönde ilerledi 43 ilin geçiş noktasındaki kilit kavşak Kırıkkale'de, trafikte korku dolu anlar yaşatan tır sürücüsünün 2 kilometre boyunca ters yönde ilerlediği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Trafikte korku dolu anlar yaşatan tırın yeni görüntüleri ortaya çıktı: 2 kilometrelik yolu ters yönde ilerledi

KIRIKKALE - 43 ilin geçiş noktasındaki kilit kavşak Kırıkkale'de, trafikte korku dolu anlar yaşatan tır sürücüsünün 2 kilometre boyunca ters yönde ilerlediği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kural dışı hareket cezasız kalmadı. Sürücüye bin 339 lira para cezası kesildi.

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan Kırıkkale'de İrfan Y. idaresindeki 27 V 0495 plakalı tır, Kırıkkale- Ankara kara yoluna ters yönden girdi. Çevreyolundan itibaren Yahşihan Yeni Sanayi Kavşağına kadar yaklaşık 2 kilometre boyunca ters yönde ilerleyen tır, trafikte korku dolu anlar yaşattı.

O anlar kameralarda

Ters yöne girerek trafikte tehlike oluşturan tırın yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı. Çevreyolundan gelen tır, U dönüşü yapmak yerine hiç tereddüt etmeden ters yöne girdi. Yaklaşık 2 kilometre boyunca tüm kuralları hiçe sayarak ilerleyen tır, yoğun trafik akışına rağmen Yeni Sanayi Kavşağına ilerledi. O sırada bazı araç sürücüleri tıra çarpmamak için yolun emniyet şeridine geçmek zorunda kaldı. Tır, kırmızı ışıktaki araçların geçişini bekledikten sonra Ankara yönüne doğru hiçbir şey olmamış gibi devam etti. Trafiği tehlikeye düşüren tırın görüntüleri güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Yaptığı cezasız kalmadı

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekiplerince, Plaka Tanımlama Sistemi üzerinden tırın plakası tespit edildi. Polis, Trafik Kanunu'nun 46/2-h maddesine göre tır sürücüsüne 'ters yönde araç kullanmaktan' bin 339 lira para cezası kesildi. Ayrıca hakkında adli işlem başlatılan sürücü, 15 gün içerisinde ödeme yaparsa yüzde 25, yani 334 lira 75 kuruş indirimden faydalanabilecek.

Trafikte korku dolu anlar yaşatan tırın yeni görüntüleri ortaya çıktı: 2 kilometrelik yolu ters yönde ilerledi

Trafikte korku dolu anlar yaşatan tırın yeni görüntüleri ortaya çıktı: 2 kilometrelik yolu ters yönde ilerledi

Trafikte korku dolu anlar yaşatan tırın yeni görüntüleri ortaya çıktı: 2 kilometrelik yolu ters yönde ilerledi

Trafikte korku dolu anlar yaşatan tırın yeni görüntüleri ortaya çıktı: 2 kilometrelik yolu ters yönde ilerledi
İhlas Haber Ajansı / Kadir Arslan - Son Dakika Haberleri
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 Tır, 2 kilometrelik yolu ters yönde ilerledi

Tır, 2 kilometrelik yolu ters yönde ilerledi
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