Trafik kazasında yakın arkadaşını kaybeden Celil Nalçakan, ölüm haberiyle yıkıldı

Oyuncu Celil Nalçakan'ın yakın arkadaşı dün gece geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Arkadaşının ölümüyle yıkılan oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hala inanamıyorum. Acımız tarifsiz" dedi.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, eski Susurluk Belediye Başkanı İsmail Güneş'in 35 yaşındaki oğlu Doğan Güneş yyaşamını yitirdi.

"DOĞAN'IMIZIN MEKANI CENNET DEVRİ DAİM OLSUN"

Yakın arkadaşının ölümüyle sarsılan başarılı oyuncu Celil Nalçakan ise Doğan Güneş'in fotoğrafını paylaşarak "Hala inanamıyorum. Canım kardeşim, güzel gönüllü kardeşim. Kardeşimiz Doğan Güneş'i kaybettik. Acımız tarifsiz. Hepimizin başı sağ olsun. Doğan'ımızın mekanı cennet, devri daim olsun" ifadelerini kullandı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Doğan Güneş'in (35) kullandığı otomobil, İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Ertuğrul Viyadüğü mevkiinde, Mehmet İrik idaresindeki çekiciye bağlı römorka arkadan çarptı. Kazada, eski Susurluk Belediye Başkanı ve eski AK Parti İlçe Başkanı İsmail Güneş'in oğlu Doğan Güneş olay yerinde hayatını kaybetti.