Trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru memleketi Siirt'te defnedildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru memleketi Siirt'te defnedildi

Trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru memleketi Siirt'te defnedildi
Anadolu Ajansı / Abdurrahman Binay - Haberler | Güncel

İstanbul'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Komiser Yardımcısı Yaser Karataş (27) memleketi Siirt'in Kurtalan ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Komiser Yardımcısı Yaser Karataş (27) memleketi Siirt'in Kurtalan ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Komiser Yardımcısı Karataş'ın cenazesi ilçeye bağlı Gürgöze köyüne getirildi.

Gürgöze Camisinde kılınan cenazenin namazının ardından Karataş'ın cenazesi aile kabristanında toprağa verildi.

Cenaze törenine Karataş'ın ailesi, Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdurrahman Binay

Prof. Dr. İsmail Cinel: 2. doz aşı olanların yoğun bakımlara daha az düştüğünü görüyoruz, burası açık ve net
Prof. Dr. İsmail Cinel: 2. doz aşı olanların yoğun bakımlara daha az düştüğünü görüyoruz, burası açık ve net
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ersin Tatar Aykut Erdoğdu Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca
Magazin Cem Yılmaz Burak Sergen Serdar Ortaç Seren Serengil
Spor Diego Cyle Larin Mesut Özil Gökhan Töre Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru memleketi Siirt'te defnedildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 12:42:36. #1.14#

title