Trafik kazasında araca sıkışan kadın kendini acılarını unutup eşini ve kızını sordu

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan kadın acılar çekmesine rağmen eşini ve çocuklarını sordu.

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan kadın acılar çekmesine rağmen eşini ve çocuklarını sordu. Yaralı olarak araçtan çıkan kızı ise "Buradayım anne, buradayım" diyerek annesinin başından biran olsun ayrılmadı.

Kaza, Aksaray-Ankara karayolunun 43. kilometresi Sarayhan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Mersin istikametine seyreden Mustafa S. (62) idaresindeki 33 AEJ 55 plakalı Volkswagen marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Şereflikoçhisar'dan Hatay'a tuz taşıyan Bilal K. (56) yönetimindeki 42 FFF 78 plakalı tıra arkadan çarptı. Kaza sonucu tırın sol arka tekeri patlarken hurdaya dönen otomobilde sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Fatma S. (58), Yasemin A. (37), Leyla Nur A. (17), Buse Nur A. (14) ve Miraç A. (7) yaralandı. Yaralı Fatma S. aracın ön koltuğunda sıkışırken kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleleri gerçekleştirdi. İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri de otomobilde sıkışan Fatma S.'yi kurtarma çalışması başlattı.

'Buradayız anne, burada"

Bu sırada yaralı olarak araçtan çıkan Fatma S.'nin kızı Yasemin A., annesinin başından bin an olsun ayrılmadı. Acılar içinde araç içerisinde kıvranan kadın acılarını bir kenara bırakıp yaralı haliyle çocuklarını ve eşini sordu. Bu sırada yaralı kızı Yasemin A. "Anne buradayım. Anne onlar da burada, buradayız" diyerek ona moral verdi. Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ve AFAD ekipleri yaptığı ortaklaşa çalışmayla sıkışan yaralı kadını kısa sürede sıkıştığı yerden kurtararak araç içerisinden çıkarttı. Yaralı kadına ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla eşi ve çocuklarının kaldırıldığı Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayı anlatan tır şoförü Bilal K. ise, "Aniden bir patlama sesiyle, lastik patlama sesiyle beraber dikiz aynasına baktım. Araba arkadan bizim arabaya vurmuş. Sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti bir de yandan vurdu" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı