Trafik kazası sonrası yanan ormanlık alana 2 bin karaçam ve sedir fidanı ekildi
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Trafik kazası sonrası yanan ormanlık alana 2 bin karaçam ve sedir fidanı ekildi

24.03.2021 10:24 | Son Güncelleme: 24.03.2021 10:37
Trafik kazası sonrası yanan ormanlık alana 2 bin karaçam ve sedir fidanı ekildi

Bilecik-Yenişehir karayolunun 9'uncu kilometresinde geçen yılki trafik kazası sonrası çıkan yangında zarar gören ormanlık alana 2 bin adet karaçam ve sedir fidanı ekildi.

Bilecik-Yenişehir karayolunun 9'uncu kilometresinde geçen yılki trafik kazası sonrası çıkan yangında zarar gören ormanlık alana 2 bin adet karaçam ve sedir fidanı ekildi.

Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla "Yanan ormanlar küllerinden doğuyor" etkinliği düzenlendi. Geçen yıl yanan ormanlık alandaki etkinlikte konuşan Vali Bilal Şentürk, geleceğe nefes olacak fidanları toprakla buluşturacaklarını söyledi. Geleceğe bırakılacak en güzel miraslardan birisinin ormanlar olduğunun altını çizen Vali Şentürk, "Orman Haftası münasebetiyle 'Yanan ormanlar küllerinden doğuyor' sloganıyla Orman Genel Müdürlüğümüzün çalışmalarının bir parçası olan Bilecik-Yenişehir karayolunda geçen yıl trafik kazası nedeniyle yangın çıkmıştı ve kısmen hasara uğramıştı. Zarar gören ormanlık bölgemizi ağaçlandırıyoruz. Ağaçları da yeşili de seviyoruz. Ormanla kaplı ilimizin daha yeşil ve daha da güzel olmasını istiyoruz. Özellik arz eden noktaları da ağaçlandırıp, güzelleştireceğiz. Ormanlar, ağaçlar oksijen kaynağımız. Dolayısıyla gelecek nesillerimizi ağaçla, ağaç kültürüyle yetiştireceğiz. Ormanlarımızı koruyalım, yaşatalım" ifadesinde bulundu.

Vali Şentürk, Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Orman İşletme Müdürü Tuncay Yakın ve personelinin katılımıyla 2 bin karaçam ve sedir fidanını toprakla buluşturuldu. - BİLECİK

Trafik kazası sonrası yanan ormanlık alana 2 bin karaçam ve sedir fidanı ekildi
Trafik kazası sonrası yanan ormanlık alana 2 bin karaçam ve sedir fidanı ekildi
Trafik kazası sonrası yanan ormanlık alana 2 bin karaçam ve sedir fidanı ekildi
Trafik kazası sonrası yanan ormanlık alana 2 bin karaçam ve sedir fidanı ekildi
Trafik kazası sonrası yanan ormanlık alana 2 bin karaçam ve sedir fidanı ekildi
Trafik kazası sonrası yanan ormanlık alana 2 bin karaçam ve sedir fidanı ekildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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