Son dakika haber! Trafik kazalarında 'ışık' ihlali kamerada
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Son dakika haber! Trafik kazalarında 'ışık' ihlali kamerada

05.12.2020 11:42 | Son Güncelleme: 05.12.2020 14:41

Son dakika gelişmesine göre Trafik kazalarında 'ışık' ihlali kamerada Işık kurallarına uymayan sürücüler kaza yaptı Çankırı'da meydana gelen iki farklı trafik kazasında sürücülerin trafik ışıklarını ihlal etmeleri dikkat çekti.

Trafik kazalarında 'ışık' ihlali kamerada

Işık kurallarına uymayan sürücüler kaza yaptı

ÇANKIRI - Çankırı'da meydana gelen iki farklı trafik kazasında sürücülerin trafik ışıklarını ihlal etmeleri dikkat çekti.

Çankırı'da meydana gelen bazı trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı. Paylaşılan ilk görüntüde, ışıklardan sola doğru dönen bir otomobil ile Ankara yönüne hızla seyreden başka bir otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle otomobil bir süre daha ilerledikten sonra orta refüje de çarparak devrildi.

Bir diğer kazada ise Kastamonu-Çankırı yönünde seyreden bir otomobille yine kavşaktan sola dönen başka bir otomobil çarpıştı. Otomobil, köprü üzerinde bulunan yaya trafik lambasına çarparak durabildi.

Son dakika haber! Trafik kazalarında 'ışık' ihlali kamerada
Son dakika haber! Trafik kazalarında 'ışık' ihlali kamerada
Son dakika haber! Trafik kazalarında 'ışık' ihlali kamerada
Son dakika haber! Trafik kazalarında 'ışık' ihlali kamerada
Son dakika haber! Trafik kazalarında 'ışık' ihlali kamerada
Son dakika haber! Trafik kazalarında 'ışık' ihlali kamerada
Son dakika haber! Trafik kazalarında 'ışık' ihlali kamerada
Son dakika haber! Trafik kazalarında 'ışık' ihlali kamerada
Son dakika haber! Trafik kazalarında 'ışık' ihlali kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HİLMİ ÇELİKEL

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