Trafik ışıklarında 2 kişiyi öldürdü, tutuklandı (2) SERKAN ÇİFTÇİ DE YAKALANDI Aralarında eski nişanlısının da bulunduğu 4 kişiyi vurarak yaralayan ve daha sonra kaçan Serkan Çiftçi, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

SERKAN ÇİFTÇİ DE YAKALANDI Aralarında eski nişanlısının da bulunduğu 4 kişiyi vurarak yaralayan ve daha sonra kaçan Serkan Çiftçi, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Serkan Çiftçi, Geyve ilçesi Karaçam Mahallesi'nde saklandığı evin girişinde gözaltına alınırken, olayda kullandığı tabanca da ele geçirildi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Serkan Çiftçi'nin ifadesi alınıyor.

Kaynak: DHA