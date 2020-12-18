Trabzonspor - Ç.Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Trabzonspor - Ç.Rizespor hangi kanalda? Canlı İzle

19 Aralık'ta oynanacak olan, Trabzonspor - Ç.Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Trabzonspor - Ç.Rizespor hangi kanalda? Canlı İzle...

19 Aralık'ta oynanacak olan, Trabzonspor - Ç.Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Trabzonspor - Ç.Rizesporhangi kanalda? Canlı İzle... İşte detaylar

Trabzonspor - Ç.Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Trabzonspor ve Ç.Rizespor 19.12.2020 Cumartesi günü Spor Toto Süper Lig karşılaşmasına çıkıyor. Maçı Bein Sports 1 canlı yayınlıyor.

Trabzonspor Ç.Rizespor Hangi Tarihte?

Trabzonspor Ç.Rizespor Futbol karşılaşması tarihi 19.12.2020

Trabzonspor Ç.Rizespor Hangi Kanalda?

Trabzonspor - Ç.Rizespor maçını Bein Sports 1 canlı olarak yayınlayacak

Trabzonspor Ç.Rizespor Maçı Hangi Gün?

Trabzonspor - Ç.Rizespor maçı Cumartesi günü oynanacak

Trabzonspor Ç.Rizespor Saat Kaçta?

Trabzonspor - Ç.Rizespor Maçın başlama saati 16:00

Trabzonspor Çıkış Arıyor



Trabzonspor'da işler pek yolunda gitmiyor. Haft içi Türkiye Kupası 5. Tur maçında Adana Demirspor iler karşılaşan Trabzonspor, rakibine penaltı atışları ile mağlup oldu ve kupaya erken veda etti. 90+5'de durum 2-2 iken Lewis Baker bir penaltı kaçırdı. Süper Lig'de ise Abdullah Avcı yönetiminde oynadığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan Bordo Mavililer, düşme hattının sadece 4 puan üzerinde yer alıyor. Geçen hafta Kayserispor deplasmanında vasatı aşamayan ve pozisyona dahi girmekte zorlanan bir Trabzonspor vardı. Bu hafta iç sahada Rizespor'u konuk edecek Trabzonspor'da Trondsen ve Hüseyin Türkmen'in sakatlıklarıbulunuyor.

Rizespor'dan 3 Puan

Rizespor, geçtiğimiz haftayı galibiyet ile kapatan takımlardan biriydi. İç sahada konuk ettikleri Göztepe karşısında 3-2 kazanarak Süper Lig'de 3 maç aradan sonra galibiyet aldılar. Tomas'ın öğrencileri Göztepe karşısında iyi bir oyun ortaya koydu diyebiliriz. Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı 5 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Rizespor, Trabzonspor karşısında kazanarak üst sıralara çıkma hedefinde. Maç öncesinde Rizespor'da ğ bek Morozyuk kart cezalısı.

Maçın Hakemi Kim?

Karşılaşmanın hakemi henüz açıklanmadı.

Cezalı ve Sakat Oyuncu Var mı?

Trabzonspor'da Trondsen ve Hüseyin Türkmen'in sakatlıklarıbulunuyor. Rizespor'da ğ bek Morozyuk kart cezalısı.

Trabzonspor'un ilk 11'i

Trabzonspor'un muhtemel kadrosu: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Marlon, Abdülkadir Parmak, Kamil Ahmet, Nwakaeme, Lewis Baker, Ekuban, Benik Afobe

Rizespor'un ilk 11'i

Rizespor'un muhtemel kadrosu: Gökhan, Onur Bulut, Selim Ay, Chatziisaias, Melnjak, Baiano, Abdullah, Michalak, Samudio, Boldrin, Skoda