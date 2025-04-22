Trabzon ve Rize seferleri iptal edildi! THY Trabzon ve Rize seferleri neden iptal edildi, hangi seferler iptal oldu?

Türk Hava Yolları(THY) Trabzon ve Rize'de yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle bugün ve yarın bu illere yapacağı bazı seferleri karşılıklı olarak iptal ettiğini duyurdu. Vatandaşlar, hangi seferlerin iptal edildiğini merak ediyor. Türk Hava Yollarının iptal edilen seferler için yaptığı açıklama araştırılıyor. Peki, THY Trabzon ve Rize seferleri neden iptal edildi, hangi seferler iptal oldu?

TRABZON VE RİZE SEFERLERİ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Türk Hava Yolları Trabzon ve Rize'de etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle bu gün ve yarın bu illere yapacağı seferleri karşılıklı olarak iptal etti. Seferlerin iptal edildiğini Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından duyurdu.

THY HANGİ SEFERLER İPTAL OLDU?

Yahya Üstün'ün açıklaması şöyle;

"Trabzon ve Rize meydanlarda yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle 22 ve 23 Nisan tarihli aşağıdaki seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. İstanbul - Trabzon / Trabzon - İstanbul: TK2834, TK2835, TK2536, TK2537, TK2540, TK2541, TK2816, TK2817, TK2820, TK2821 İstanbul - Rize / Rize - İstanbul: TK2542, TK2543, TK2546, TK2547, TK2536, TK2537 Seyahat planlarınızı güncellemek için web sitemiz veya mobil uygulamamız üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz."