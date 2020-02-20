: Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşu kutlanıyor

20.02.2020 21:57 | Son Güncelleme: 20.02.2020 22:00

Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yelken yarışları düzenlendi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesince düzenlenen yarışmaya, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Beşikdüzü Yelken Kulübü sporcuları da destek verdi.

Faroz Limanı'nda düzenlenen yarışma öncesi konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, bu yılki etkinliklere daha kapsamlı hazırlandıklarını söyledi.

Zorluoğlu, alışılmış programların dışına çıkmaya gayret ettiklerini belirterek, "Trabzon'umuzun düşman işgalinden kurtuluşunu inşallah bu sene gerek sportif gerekse sosyal ve kültürel anlamda çok daha zengin programlarla bir hafta boyunca kutlayacağız." dedi.

Zorluoğlu, sporculara başarı dileyerek, şunları kaydetti:

"Bu sene Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu ve Halk Koşusu'nun 40. yıl dönümü. 40 yıl önce başlayan yarı maratonu, bu sene inşallah ulusal ve uluslarararası düzeyde daha büyük bir katılımla gerçekleştireceğiz. Bununla ilgili güzel teşvik ve ödüllerimiz var. Ulusal düzeyde de canlı yayın gerçekleşecek. Maratonumuz da daha görünür hale gelecek ve önümüzdeki yıllarda bunu zenginleştirerek, belki çok daha fazla adından söz ettiren bir maraton haline getireceğiz. Onun dışında çok güzel konserlerimiz var. Büyük çapta Haluk Levent konseri de gerçekleşecek. Halkımıza, çocuklarımıza ve gençlerimize güzel bir hafta yaşatmış olacağız."

Zorluoğlu, Trabzon'un deniz şehri olduğu vurgulayarak, "Deniz şehri olmamıza rağmen su sporlarının çok da yaygın olmadığını görüyorum. Bundan memnun değilim. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanlığı olarak bu işin üzerine eğileceğiz. Amacımız Trabzon'a su sporları merkezi kazandırmak. Bu merkezi de bizim dolgu alanlarımızın üzerine yapmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Daha sonra denize açılan sporculara kıyı emniyet botuyla eşlik eden Zorluoğlu ve beraberindekiler, yarışın start alacağı alana ilerledi. Sporcuların hazırlıklarını tamamlamalarının ardından Zorluoğlu, sporculara başarı dileyerek yelken yarışlarının başlangıç düdüğünü çaldı.

Denizde kıyasıya mücadele eden 15 yelken sporcusundan, laser erkek ve optimist erkek kategorilerinde Emre Sefa Dilli ile Hasan Ali Sağlam 1. oldu.

Yelken yarışlarının başlangıç törenine Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ile çok sayıda ilgili katıldı.

Kaynak: AA

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