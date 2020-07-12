Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü kursiyerleri el işlerini açık havada yapıyor
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Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü kursiyerleri el işlerini açık havada yapıyor

Kameriyelerden görüntü Kursiyerlerin çalışmasından görüntü Yaptıkları işlerden görüntüler Enstitü Müdürü Sibel Karabina'nın konuşması El Sanatları Teknolojisi Alan Şefi Fatma Gündoğdu'nun konuşması Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü kursiyerleri el işlerini açık havada yapıyor Trabzon...

12.07.2020 15:41 | Son Güncelleme: 12.07.2020 15:46

Kameriyelerden görüntü

Kursiyerlerin çalışmasından görüntü

Yaptıkları işlerden görüntüler

Enstitü Müdürü Sibel Karabina'nın konuşması

El Sanatları Teknolojisi Alan Şefi Fatma Gündoğdu'nun konuşması

Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü kursiyerleri el işlerini açık havada yapıyor

Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü kursiyerleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında telafi derslerini okul bahçesindeki kameriyelerde yapıyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca Kovid-19 sürecinde ara verilen derslerini sosyal medya üzerinden devam ettiren enstitünün öğretmenleri, telafi dersleri kapsamında okula gelmek isteyen kursiyerleriyle derslerini okul bahçesinde işliyor.

Telafi derslerini açık havada maske, mesafe ve hijyen konularına dikkat ederek devam ettiren kursiyerler, hafta içi yaklaşık 5'e kişilik gruplar halinde okula geliyor.

Enstitü Müdürü Sibel Karabina, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pandemi sürecinde eğitimlere devam edemediklerini söyledi.

Karabina, uzaktan eğitimle kurslara devam ettiklerini ifade ederek, "Öğretmenlerimiz kursiyerlerimize danışmanlık yaptılar. Milli Eğitim Bakanlığından gelen yazı üzerine telafi derslerimize başladık. Burada tamamen öğrencilerimizin istek ve arzusuna bağlı olarak derslerimize devam ediyoruz." dedi.

Okulun bahçesi uygun olduğu için en güvenli şekilde sosyal mesafe kuralına uyarak, derslerin tamamlandığını anlatan Karabina, "Maskelerimizi takarak, açık havada kurslarımıza devam etmeye karar verdik. Bu eğitim sonunda öğrencilerimiz belgelerini almaya hak kazanacaklar. Giyim, kuyumculuk ve el sanatları teknolojisi alanında kurslarımızı önümüzdeki hafta tamamlamış olacağız." diye konuştu.

El Sanatları Teknolojisi Alan Şefi Fatma Gündoğdu da yaklaşık 80 kursiyer olduğunu ancak Kovid-19 sonrası gönüllü olarak 20 kursiyerin derslere devam ettiğini kaydetti.

Gündoğdu, kursiyerlerin pandemi süresince evde kaldığı dönem içerisinde sosyal medya üzerinden el işlerine devam ettiklerini belirterek, "Şu günlerde ise kursa gelen öğrencilerimizle sosyal mesafemizi koruyarak özlem gideriyoruz. Sosyal mesafeyi korumak amacıyla bahçemizde ıhlamur ağacının altında derslerimizi yapmaya karar verdik. Elde suzeni, elde tül işi, ve elde çini iğnesi gibi kurslarımızın telafisini yapıyoruz." dedi.

Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü kursiyerleri el işlerini açık havada yapıyor

Kaynak: AA

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