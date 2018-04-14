Trabzon-Ktü'lü Öğrencilerden, Kazım Koyuncu'yu Anma Programına İzin Verilmemesine Tepki

Trabzon-KTÜ'lü öğrencilerden, Kazım Koyuncu'yu anma programına izin verilmemesine tepki

KTÜ'lü öğrencilerden, Kazım Koyuncu'yu anma programına izin verilmemesine tepki

KARADENİZ Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) bir grup öğrenci, Karadenizli sanatçı Kazım Koyuncu'nun ölüm yıl dönümü için kampüs içerisinde planladıkları programa rektörlük tarafından izin verilmemesine tepki gösterdi.

KTÜ'de öğrenim gören 50 kişilik öğrenci grubu Atatürk Alanı'nda biraraya gelerek, Akciğer hastalığından 33 yaşında hayatını kaybeden Karadenizli sanatçı Kazım Koyuncu'nun ölümünün yıl dönümü nedeniyle üniversitede düzenlemek istedikleri programa KTÜ Rektörlüğü yetkililerince izin verilmemesini protesto etti. Öğrenci grubu adına konuşan Damla Kenanoğlu, merhum sanatçı Koyuncu'nun ölümünden önce son konserini KTÜ'de verdiğini hatırlatarak KTÜ'de son konserini verdiği gün olan 30 Nisan'da 'Kazım İçinö şarkılar söylemek, birçok Karadenizli sanatçının katılımıyla Kazım'ı anmak ve bir dayanışma konseri yapmak istedik. Ancak karşımızda dilekçelerimizi önce kabul edip daha sonra bu dilekçeleri adeta yok eden ve üniversite salonlarını üniversitelilere ve Kazım'a kapatan KTÜ yönetimini bulduk. Bu süreçte etkinliği düzenlemek isteyen üniversitelileri oyalayan, üniversitelilerle görüşmeyen ve 'yukarıdan gelenö emirlerle hareket eden KTÜ Rektörlüğü bize salon vermemekle kalmamış üniversitenin Şenlik Alanı'nı kullanma talebimizi de reddetmiştir. KTÜ rektörlüğü, Karadeniz'in asi çocuğunun anılmasını neden engellemektedirö dedi.

'KAZIM KARADENİZ'DİR'

Herkesi merhum sanatçı Koyuncu'ya destek olmaya çağıran Kenanoğlu Kazım Karadeniz'dir, Karadeniz Kazım'dır. Kazım Koyuncu'da onu anlatan değerler de engellemez. 'Her şeye rağmen bu yeryüzünde şarkılar söyledik.ö diyerek aramızdan ayrılan Kazım Koyuncu'nun şarkıları tüm engelleme çabalarınıza rağmen KTÜ'de ve tüm memlekette söylenmeye devam edilecektir.Tüm Trabzon halkını ve sanatçı dostlarını Kazım Koyuncu'ya sahip çıkmaya davet ediyoruz diyerek tepkisini dile getirdi.