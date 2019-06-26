TRABZON KARADENİZLİ ERKEKLERİN KABUSU 'MEME BÜYÜMESİ'

8,8 santimetre ile Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dünyanın en uzun burunlu insanının da yaşadığı Karadeniz Bölgesi'nde, erkeklerde burun estetiği ameliyatlarının ardından 2'nci sırayı meme küçültme ameliyatları aldı. Beslenme alışkanlıklarının değişimi, obezite ve hormonal değişikliklerle kadın tipi meme büyüme sorunu yaşayan erkekler, estetik cerrahlarına başvuruyor. Hastaların çoğunluğu meme küçültme ameliyatlarının duyulmasını istemiyor. 8,8 santimetre ile Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dünyanın en uzun burunlu insanı Artvinli Mehmet Özyürek'in de yaşadığı Karadeniz'de Bölgesi'nde, erkeklerde burun estetiği ameliyatlarının ardından meme küçültme ameliyatlarına da ilgi arttı. Beslenme alışkanlıklarının değişimi, obezite ve hormonal değişikliklerle kadın tipi meme büyüme sorunu yaşayan erkekler, estetik cerrahlarına başvuruyor. Tıpta 'Jinekomasti' olarak bilinen meme büyüme hastalığı nedeniyle ameliyat olan erkekler, meme küçültüyor. Hastaların çoğunluğu meme küçültme ameliyatlarının duyulmasını istemiyor.

'İKİNCİ EN ÇOK AMELİYAT MEME KÜÇÜLTME'

Erkeklerde meme büyümesi olarak bilinen 'Jinekomasti' hastalığının Karadeniz Bölgesi'nde en çok yapılan burun estetiği ameliyatından sonra 2'nci sırayı aldığını söyleyen Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Muhammet Uraloğlu, hastalığın genellikle yapay beslenmeden kaynaklandığını söyledi. Uraloğlu, Karadeniz Bölgesi'nde en çok yaptığımız estetik ameliyatı burun estetiği. 2'nci sırayı ise Jinekomasti dediğimiz erkeklerde meme büyümesi ameliyatı alıyor. Bu hastalarımızda normal erkek memesi haricinde bir büyümeyi kastediyoruz. Bu hastalığın belli aşamaları var. En son aşamada ise kadın memesi diyebileceğimiz büyümeler oluyor. Yapay beslenmeye bağlı olarak kilo artışı olan insanlar hormonsal değişim yaşıyorlar. Hormonlu şekilde yetiştirilmiş hayvansal gıdalar tüketildiği zaman vücut bunu yağ olarak alıyor. İnsanların dengeli beslenmesi ve ev yemeği yemesi lazımö dedi.

'AMELİYATLAR GİZLİ YAPILIYOR'

Hastaların Jinekomasti ameliyatı yaptırdıklarının bilinmesini istemediklerini söyleyen Uraloğlu, Ciddi tıbbi bir problem olarak görülmese de Jinekomasti psikolojik olarak zor bir durum olabilir. Şanslıyız ki cerrahi teknolojideki ilerlemeler erkeklerin estetik görünümlerinin kontrolünü geri kazanmalarına ve büyümüş göğüslerin ameliyatla düzeltilebilmesine olanak verdi. Özellikle yaz aylarının gelmesi ile birlikte bu ameliyatı sıklıkla yapmaya başladık. Hastalarımız genellikle kışın kalın kıyafetlerle sakladıkları kilolarını, yazın saklayamıyorlar. Tişört giyinmek istiyorlar. Kadın memesine benzeyen hastalarımız var. Onlar arkadaş ortamında dalga konusu haline geldikleri için psikolojik olarak çok rahatsız oluyorlar. Sürekli korse takma ihtiyacı hissedip, dışarı çıkmak istemiyor ve toplumsal hayattan uzaklaşıyorlar. Ameliyatlar gizli yapılıyor zaten. Hastalar kesinlikle jinekomasti operasyonu yaptırdığının bilinmesini istemiyorlarö diye konuştu.

TRABZONLU ERKEKLERDEN MEME KÜÇÜLTME YORUMU

Trabzonlu erkekler jinekomasti hastalığını yorumladı. Çevresinde jinekomasti operasyonu yaptıran kimse olmadığını belirten Ergun Karaveli, Yediğimiz gıdalar ya göbekten kilo aldırıyor ya da gögüs bölgesinden. Spor yaparak bile bazı kilolardan kurtulamıyoruz. Artık teknoloji oldukça ilerledi. Tıpta herşeyin çaresi var. Ben daha önce meme küçültme ameliyatı yaptırmadım ama bende de meme büyümesi olsa kesinlikle ameliyat yaptırırdım. Çevremde de yaptıran yok, belki yaptırmıştır bizim bilgimiz yoktur orasını bilememö dedi.

'ÖLSEK DE YAPTIRMAYIZ'

Trabzonlu erkeklerin meme küçültme ameliyatı yaptırmayacağını savunan Rasim Sadıklar ise, Burada estetik söz konusu olunca insan ilk burun estetiğini düşünüyor. Ama meme küçültmesi buralarda zor. Trabzonlu erkekler ölse de yaptırmaz. ya da yaptıran vardır da bizden gizliyordur. Hiç dikkat etmedimö dedi. Nurettin Aksoy da, Karadeniz Bölgesinde genellikle burun ameliyatı yaptırılır. Jinekomasti ilk defa duydum. Erkeklerin meme küçülttüğünü bilmiyordum. Göğüs kısmından kilolu arkadaşlarımız var. Arada bir takılıyoruz onlara, şaka yapıyoruz. Zor bir durum. Bende olsa kesinlikle ameliyat yaptırırdımö diye konuştu.

Kaynak: DHA