Trabzon Emniyet Müdürü'nden tüyleri diken diken eden sözler: Hilal bıyıklı bozkurtlarım Karabağ'a gitmek için bekliyor
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Trabzon Emniyet Müdürü'nden tüyleri diken diken eden sözler: Hilal bıyıklı bozkurtlarım Karabağ'a gitmek için bekliyor

30.09.2020 14:34 | Son Güncelleme: 30.09.2020 15:02

Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nün paylaştığı videoda bir nikaha katılan özel harekatçı Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper'in Karabağ ve özel harekat şubesi polisleriyle ilgili söylediği sözler tüyleri diken diken etti.

Özel harekatçı olan Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, bir memurun şahidi olarak katıldığı törende söylediği sözlerle salondakileri ve izleyenleri duygulandırdı. Alper konuşmasında "Burada onlarca hilal bıyıklı bozkurdum da 'Sayın Müdürüm bizi ne zaman Karabağ'a gönderecek?' diye bekliyorlar" cümlesiyle salondakilerden alkış alırken Trabzon Emniyet Müdürlüğü de o anların videosunu Çırpınırdı Karadeniz parçasıyla paylaştı.

"KARABAĞ'IN GÖBEĞİNE TÜRK BAYRAĞINI DİKMEK ÜZERE BEKLİYORLAR"

Emniyet Müdürü Metin Alper, konuşmasında şunları söyledi "Bugün benim benim bir evladımın, bir yiğidimin, hilal bıyıklı bozkurdumun nikahına geldim. Burada onlarca hilal bıyıklı bozkurtum da 'Sayın Müdürüm bizi ne zaman Karabağ'a gönderecek?' diye bekliyorlar. Karabağ'ın göbeğine Türk'ün bayrağını Türk'ün sancağını dikmek üzere hazır bekliyorlar.

"BURADAKİ ASLANLAR ŞİMŞEK GİBİ ÇAKAR"

Özel harekat şubesi öyle bir şubedir ki; buradaki yiğitler, buradaki aslanlar şimşek gibi çakar, sel gibi coşar, huduttan hududa yol bulup koşar, cepheden cepheye yeri geldiği zaman sorar.

"HİLAL BIYIKLI BOZKURTLARIM..."

Tarık bin Ziyad'ın gemilerini yakıp arkasına bakmadığı gibi benim koçyiğitlerim de arkasına bakmadan sadece ve sadece kendilerine verilen hedefe korkusuzca, cesurca, yürekli bir şekilde bir askan gibi giden hilal bıyıklı bozkurtlarım hepsini gözlerinden öpüyorum. Bu evlilik de hayırlı olsun, bu evlilikten doğacak asenalar, alperenler de bizden sonra bayrağı dalgalandıracak inşallah. "

Trabzon Emniyet Müdürü'nden tüyleri diken diken eden sözler: Hilal bıyıklı bozkurtlarım Karabağ'a gitmek için bekliyor
Haber Yorumları (38)
NE YLEYEYİM: Evet bıyık mıyık hakye çogunu gördük devleti içinde devlet olmaktan haa usanmadıkmı. ne demek bozkurtmuş şuymuş buymuş. TEK DEVLET TEK MİLLET VARDIR oda TÜRKİYE CUMHURİYETİDİR:
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VİCDAN: Faşizm kötü bir şeydir. Gaz verildikçe dozaj yükselir. Bu halkın parasıyla maaş alıyorsunuz öncelikle halkınıza hizmet edeceksiniz. din dil ırk gözetmeden . Binlerce yıldır beraber yaşadığımız insanları bize düşman etmeye güç yetmez. . Böyle ayrımcılık yapmaya devam ederseniz memleketimizi bir iç savaşa sürüklersiniz.
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GAKKO: İyi reklamını yapmış Karabağ bir tek kişi ile alınmaz
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