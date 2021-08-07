Trabzon Devlet Tiyatrosu, "Yunus'la Yürürken" oyununu Kütahya'da sahneledi
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Trabzon Devlet Tiyatrosu, "Yunus'la Yürürken" oyununu Kütahya'da sahneledi

Trabzon Devlet Tiyatrosu, 'Yunus'la Yürürken' oyununu Kütahya'da sahneledi
Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan - Haberler | Güncel

Trabzon Devlet Tiyatrosu'ndan Özlem Lale'nin yazdığı, Saliha Karahasan'ın yönettiği "Yunus'la Yürürken" adlı oyun Kütahya'da sahnelendi.

Trabzon Devlet Tiyatrosu'ndan Özlem Lale'nin yazdığı, Saliha Karahasan'ın yönettiği "Yunus'la Yürürken" adlı oyun Kütahya'da sahnelendi.

Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı etkinlikleri kapsamında Zafer Meydanı'nda sahnelenen oyunu, çok sayıda vatandaş ilgiyle izledi.

Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, kuruluşu ve kurtuluş ile medeniyetler şehri Kütahya'da 2021 yılında birçok sosyal ve kültürel etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Yunus'la Yürürken" adlı tiyatro oyununun da bu etkinliklerden bir tanesi olduğunu belirten Ünal, "Kültür Bakanlığımızın hazırladığı proje kapsamında bugün bu tiyatro oyunumu Kütahyalı izleyici ile buluşturduk. İnşallah daha birçok etkinlikte bir araya gelmeyi amaçlıyoruz. Salgın tedbirlerini de gözeterek inşallah dolu dolu bir kültür sanat dönemi geçirmeyi planlıyoruz." dedi.

Dekor tasarımını Büşra Eroğlu, kostüm tasarımını Gökçe Şener, ışık tasarımını Nihat Bahar, müzik düzenlemelerini Özdeğer Bilgen ve koreografisini Tolga Aktekin'in üstlendiği oyunun, Kütahya'nın bazı ilçelerinde de sahneleneceği bildirildi.

Trabzon Devlet Tiyatrosu, 'Yunus'la Yürürken' oyununu Kütahya'da sahneledi
Trabzon Devlet Tiyatrosu, 'Yunus'la Yürürken' oyununu Kütahya'da sahneledi
Trabzon Devlet Tiyatrosu, 'Yunus'la Yürürken' oyununu Kütahya'da sahneledi
Trabzon Devlet Tiyatrosu, 'Yunus'la Yürürken' oyununu Kütahya'da sahneledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan

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