Trabzon'dan 17 Aile Mardin'e Misafirliğe Gitti

Trabzon'un farklı ilçelerinden 17 aile Mardin'e misafirliğe gittiler.

İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığı tarafından desteklenen Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu'nun projesi kapsamında Trabzon'un farklı ilçelerinden farklı meslek gruplarındaki 17 Aile Mardin'e gitti. Toplamda 3 gün süren gezi programında Trabzonlu aileler iki günlük Mardin gezilerinin ardından, 3. gün Mardinli farklı ailelerin evlerinde misafir oldular. Ev sahibi ailelerin yakınlarını da davet ettikleri akşam yemeği iki şehir insanlarının kaynaşmaları ve bolca sohbet etmelerine sebep oldu. Gecelerini ev sahiplerinin yüksek misafirperverlikleri ile evlerde geçiren Trabzonlu aileler sabah kahvaltılarının ardından şehirden ayrıldılar.

Geziyle ilgili bilgiler veren Turizm ve Seyahat Acenteleri Derneği (TİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çavga, "Nisan ayı içinde Mardin toplumsal dayanışma federasyonu yetkilileri üzerinde çalıştıkları proje ile ilgili çalışma için Trabzon'a geldiler. Büyükşehir belediye başkanımız başta olmak üzere ilçe belediye başkanlarımızı ve bizleri ziyaret ettiler. Belediye başkanlarımız projeye sahip çıktılar. Bizde Yönetim kurulumuz ile birlikte projenin Trabzon ayağının organizasyonuna yardımcı olmak istediğimizi söyledik ve bizleri kırmadılar. Belediye başkanlarımızın belirlediği isimler ve yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımız ile birlikte Mardin'e gittik. Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu Onursal Başkanı Mehmet Şerif Öter başta olmak üzere federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin üst düzey misafirperverlikleri ile karşılaştık. Trabzon'dan götürdüğümüz aileler misafir oldukları evlerde en üst düzeyde misafir edildiler. Her evde bir bayram havası vardı. Hem ev sahipleri hem de misafirler çok memnun kaldılar. Öyle ki yıllardır aramıza nifak tohumları ekmek isteyen dış mihraklar bu birlikteliği görse uykuları kaçardı diye espriler yapmaya başladık" dedi.

"Bizler zaten kardeşiz" diyen Çavga "Bu projeler ile kardeşler arasındaki önyargılarda kalkmış oluyor. Artık kardeşlik tohumu ekmek ve gönül köprüsü kurmak ile değil ekilen tohumların meyvelerini toplamak ve kurulan köprülerin üzerinden geçmek ile uğraşmamız gerek. Bu proje sonuç odaklı en güzel örnek niteliğinde. Dostlarımız bize evlerini açtılar. Misafirleri olduk ama bize ev sahibi olduğumuzu hissettirdiler. Bizler de onları misafir edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Programa ailesi ile katılan Adilhan Sancak geziden duyduğu memnuniyeti dile getirerek "3 günlük dolu dolu bir programdı. Mardin'in ilçelerini gezdik. Ortadoğu'nun en büyük hububat ticaret merkezini gezdik. Nusaybin'i gezdik. Nusaybin resmen kimlik değiştirmiş. Nusaybin Kaymakamı Ergün Baysal'a da hizmetlerinden ötürü teşekkür ederiz" derken, yine geziye ailesi ile katılanlardan Abdulkadir Emiroğlu ise "Ailem ile birlikte Mardin'de geçirdiğimiz 3 gün hayatımızda unutamayacağımız günler içinde yerini aldı. Federasyon yetkilileri her daim gözlerimizin içine baktılar. Misafirperverlikleri için ne kadar teşekkür etsek azdır. Her bayram arayacağımız bir ailemiz daha oldu. Bu çalışmada emeği geçen Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu yetkililerine tek tek tüm aileler adına teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu. - TRABZON