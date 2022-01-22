Trabzon'daki kooperatif 598 kadına gelir kapısı oldu

Trabzon'da 7 kadının girişimiyle kurulan İpekyolu Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi, 18 ilçenin yanı sıra Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki kadınlara da gelir desteği sunuyor.

DİYARBAKIR (AA) - Trabzon'da 7 kadının girişimiyle kurulan İpekyolu Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi, 18 ilçenin yanı sıra Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki kadınlara da gelir desteği sunuyor.

Kooperatif, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce finanse edilen, "Geçmişin İzleri Geleceğin Eserleri" projesi kapsamında Trabzon, Diyarbakır ve Mardin'in ilçelerindeki 598 kadının hazırladığı, Şalpazarı dastarı, feretiko, tel kırma, Trabzon fanilası, telkari, ahşap oymacılığı gibi çeşitli el sanatlarının yanı sıra süs eşyaları ile reçel ve sabunları da satışa sunuyor.

Kooperatif başkanı Bahar Kastan, AA muhabirine, Trabzon Kadın Eğitim ve İstihdamı Artırma Derneği olarak başladıkları faaliyetlerde daha fazla kadına ulaşabilmek adına kooperatif çatısı altında bir araya geldiklerini söyledi.

Kastan, kooperatifin kuruluş aşaması hakkında bilgi vererek, "İki yıl önce kooperatifimizin açılışını gerçekleştirdik. 18 ilçeden ikişer marka ürünü tespit ederek, kadınlar 36 parçadan farklı ürünler hazırlıyorlar." dedi.

Trabzon, Mardin ve Diyarbakır'ın unutulmaya yüz tutan yöresel ürünlerini bugüne uygun şekilde modernize ettiklerini ifade eden Kastan, kazandıkları gelirle kadınların ev ekonomilerine katkıda bulunduklarını dile getirdi.

Kadınların yaptığı ürünler Trabzon, Diyarbakır ve Mardin'de satışa sunuluyor

Kastan, 598 kadınla yola çıktıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Trabzon'un ilçeleri başta olmak üzere Diyarbakır ve Mardin'in ilçelerinde de kardeş üretim atölyeleri kurduk. Trabzon üretim açısından adeta eğitim koordinasyon merkezi haline geldi. Hocalarımız Mardin ve Diyarbakır'a giderek, Trabzon'un yöresel ürünleri hakkında kadınlara eğitimler verdi. Ayrıca oradaki kadınlarımız da Trabzon'a geldi. Aldıkları eğitim sonrasında da üretime dahil oldular. Üç ilden ürünlerimiz satış ofislerimizde yer almaktadır. Kooperatifimiz adım adım sürdürülebilir kalkınma hedeflerini kadınlarımızla birlikte gerçekleştirmektedir. Yaptığımız ürünleri önümüzdeki aylarda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de sergilemeyi planlıyoruz."

Kamu ve sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle sürdürdükleri kooperatifle kadınlara rol model olmaya çalıştıklarına dikkati çeken Kastan, "Kadınlarımıza kooperatifçilik anlamında zaman zaman eğitimler veriyoruz. Bizlere bu konuda her zaman yardımcı olan İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya, tüm ilçe belediye başkanlarımıza ve üreten kadınlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Üretici kadınlardan Filiz Yıldırım ise kamudan emekli olduktan sonra iğne oyasından çeşitli ürünler yaptığını anlatarak, "Kooperatif sayesinde hem farklı insanlar tanıdım hem de ürünlerimin tanınırlığı arttı." ifadesini kullandı.

Yıllarca hobi olarak yaptığı el sanatlarını mesleğe dönüştürdüğünü dile getiren Rahime Songül Pakoğlu da "Kendime ait iş yerimin bir bölümünü kooperatif bünyesinde yapılan ürünlere ayırarak satış ofisi oluşturduk." dedi.