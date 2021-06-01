Trabzon'da tarihi kaleden düşen genç yaralandı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde tarihi kaleden düşen genç yaralandı.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde tarihi kaleden düşen genç yaralandı.

İlçedeki Orta Mahalle'de yer alan tarihi Sürmene Kalesi'nin surlarına çıkan 20 yaşındaki R.A, dengesini kaybedip düştü.

R.A, yaklaşık 100 metre yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine il Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı genç, gelen AFAD ekiplerince bulunduğu yerden sedyeye konularak ambulansa taşındı.

Sürmene Devlet Hastanesine kaldırılan gencin ayağında kırık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik