Trabzon'da salgınla ilgili 6 bin 252 kişiye psikososyal destek verildi
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Trabzon'da salgınla ilgili 6 bin 252 kişiye psikososyal destek verildi

Trabzon'da salgın sürecinde şimdiye kadar 6 bin 252 kişiye psikososyal destek hizmeti sunulduğu bildirildi.

Trabzon'da salgınla ilgili 6 bin 252 kişiye psikososyal destek verildi
13.05.2020 11:24 | Son Güncelleme: 13.05.2020 11:24

Trabzon'da salgın sürecinde şimdiye kadar 6 bin 252 kişiye psikososyal destek hizmeti sunulduğu bildirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kurt, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan tedbirler kapsamında yaşanan süreç dolayısıyla insanların en fazla ihtiyaç duyduğu şeylerden birinin de psikososyal destek olduğunu belirtti.

Bu ihtiyaç göz önünde bulundurularak telefon ve sosyal medya araçları ile psikososyal destek hizmetlerinin devam ettiğini vurgulayan Kurt, "Toplumda var olan hizmetler ile toplumsal ihtiyaçların buluşmasını sağlama gayretindeyiz. Kovid-19 salgın sürecinden etkilenen bireylerin var olan gereksinimlerinin tespit edilerek giderilmesi, gelecekte ortaya çıkması olası yeni sorunlarla başa çıkma, müdahale edebilme becerilerinin arttırılmasına yönelik etkinlik ve hizmetler büyük önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Kurt, bu bağlamda bugüne kadar farklı iletişim kanalları ile hizmet verildiğine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Müdürlüğümüze müracaatta bulunan 6 bin 252 kişiye sosyal hizmet merkezlerimizde görev yapan 5 psikolog, 23 sosyolog, 5 sosyal çalışmacı, 6 öğretmen, 4 psikolojik danışman olmak üzere toplam 43 personelimiz aracılığı ile hizmet sunuldu. Bu hizmet sunumunda genel olarak talepler ekonomik eksenli olmakla birlikte çocuk ve aile içi iletişim sorunlarına yönelik talepler de yoğunlukta."

Kaynak: AA

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