Trabzon'da okyanus canlılarının da yer alacağı "Tünel Akvaryum"un yapımı sürüyor
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Trabzon'da okyanus canlılarının da yer alacağı "Tünel Akvaryum"un yapımı sürüyor

Trabzon'da okyanus canlılarının da yer alacağı 'Tünel Akvaryum'un yapımı sürüyor
Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı - Haberler | Güncel

Trabzon'da okyanus canlılarının da yer alacağı "Tünel Akvaryum"un yapımı devam ediyor.

Trabzon'da okyanus canlılarının da yer alacağı "Tünel Akvaryum"un yapımı devam ediyor.

Ortahisar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Okyanus AŞ ile Ortahisar Belediyesi şirketi ORBEL'in ortaklaşa kurduğu Trabzon Akvaryum Şirketini ziyaret ederek, Tünel Akvaryum Projesi'nin son durumuna ilişkin yetkililerden bilgi aldı, sahada incelemelerde bulundu.

Okyanus AŞ'nin temsilcisi Cüneyt Alp Güven, Başkan Genç'e üç etapta yapılması planlanan projenin ikinci ve üçüncü etabını kapsayan akvaryum bölümü ve yan ünitelerinin yapılması ve işletilmesiyle ilgili bilgi aktardı.

Projenin yap-işlet-devret modeliyle Okyanus AŞ'ye ihale edildiğini ve 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren çalışmalarına başlandığını anımsatan Güven, akvaryum kısmının oturacağı taban kısmında çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Güven, yer altındaki tünel içinde tünel akvaryumun dünyada ilk kez inşa edildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Projemizde sürüngen evinden timsah odasına kadar her şey var. Bütün akvaryum canlıları burada olacak. Bir akvaryumda olması gereken her şey olacak. Çıkışta ise hatıra eşya reyonu var. Çocuk oyuncakları, çocuk hayvanat bahçesi, minyatür oyuncaklar olacak. Çıkışta da canlı hayvan fotoğraf çekim alanı var. Mesela burada büyük bir yılanla fotoğraf çektirmek mümkün olacak. Tünel Akvaryumun içinde ziyaretçilerin çıkamadığı bir de asma katımız olacak. Burada akvaryumda çalışan yaşam destek ekibinin ve dalgıçların giyinme ve soyunma odaları yer alacak. Ziyaretçiler, akvaryumda dalgıçların bakım, yaşam destek ve besleme çalışmalarını canlı olarak görecek. Bu da bütün akvaryumlarda çok ilgi çeken bir husus."

Akvaryumda birbirinden ilginç bölümlerin yer alacağına işaret eden Güven, timsah havuzu, dünya denizleri bölümü, köpek balığı bölümünün de yer alacağına dikkati çekti.

Güven, ziyaretçilerin balıkları besleyebileceğinin altını çizerek, öğrenciler için yarışmalar düzenleneceğini belirtti.

Tünel akvaryumu gezenlerin üzerlerinden balıkların geçeceğini de vurgulayan Güven, "Bu tesisimizin amiral gemisi tünel akvaryum. Tünel içinde tünel akvaryum yapacağız. Bu dünyada ilk kez. Üzerinizden, yanınızdan balıklar geçecek. Buranın dekorunu, kale duvarı içinde bir akvaryum şeklinde düzenleyeceğiz. İçinde mercanlar olacak. Bir de burada hazine odası olacak. Burayı görsel olarak hazine kasaları ve batıklarla tasarlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Projenin yıl sonuna kadar tamamlanarak hizmete açılacağına işaret eden Güven, Trabzon Akvaryum'da ORBEL'in yüzde 75 hisse, Okyanus AŞ'nin ise yüzde 25 hisse sahibi olduğunu kaydetti.

Trabzon'da okyanus canlılarının da yer alacağı 'Tünel Akvaryum'un yapımı sürüyor
Trabzon'da okyanus canlılarının da yer alacağı 'Tünel Akvaryum'un yapımı sürüyor
Trabzon'da okyanus canlılarının da yer alacağı 'Tünel Akvaryum'un yapımı sürüyor
Trabzon'da okyanus canlılarının da yer alacağı 'Tünel Akvaryum'un yapımı sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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