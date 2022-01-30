Trabzon'da Kılıçdaroğlu'na 'Hain' diyen çocukla ilgili Bakan Soylu'dan ilk yorum: Çocuktan al haberi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan, konuşmasını gerçekleştirdikten sonra beraberindeki heyeti ve bakanları kurdele kesme töreni için sahneye davet etti. Bu sırada Erdoğan, ağlayan bir çocuğu görünce korumalarına talimat vererek sahneye aldırdı.

"O ADAM HAİN"

Küçük çocuk sahneye çıktıktan sonra, "Bay Kemal, Cumhurbaşkanı amcamın karşısında kim? O adam hain hain. En iyi adam burada, oyunuzu ona verin" diye konuştu.

"EREN BÜLBÜL'ÜN KATİLLERİNİN ARKADAŞLARINA 'HAİN' DEMİŞ"

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bir çocuk ağlar, Cumhurbaşkanı merak eder. Çocuk, derdini anlatır ve ardından Cumhurbaşkanımızın elinden mikrofonu kapmak ister. Herkes çocuğun atikliğine tebessüm ederken lider, çocuğu kırmaz... Çocuk, Eren Bülbül'ün katillerinin arkadaşlarına 'hain' demiş. 'Çocuktan al haberi'" ifadelerini kullandı.