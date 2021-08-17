Trabzon'da kazaziye örücüsü genç kız, Türkiye'de 2021 yılının çırağı seçildi
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Trabzon'da kazaziye örücüsü genç kız, Türkiye'de 2021 yılının çırağı seçildi

Trabzon'da kazaziye örücüsü genç kız, Türkiye'de 2021 yılının çırağı seçildi
Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı - Haberler | Güncel

Trabzon'un coğrafi işaret tescilli el sanatlarından kazaziyenin genç temsilcilerinden Yaprak Maral, Türkiye'de "Yılın Çırağı" seçildi.

Trabzon'un coğrafi işaret tescilli el sanatlarından kazaziyenin genç temsilcilerinden Yaprak Maral, Türkiye'de "Yılın Çırağı" seçildi.

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, yaptığı yazılı açıklamada, çok eski çağlardan bu yana ticaret merkezi olan Trabzon'da ahilik geleneğine bağlı güçlü bir esnaf yapısı olduğunu belirtti.

Kara, 2016 yılında terzi Emine Coşkuner'in, 2017 yılında da kayık ustası Ali Saraç'ın Türkiye'de "Yılın Ahisi" seçildiğini ve ödüllerini Kırşehir'de yapılan törenlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldıklarını anımsattı.

Çarşıbaşı ilçesinde keşan dokumacılığı yapan Ayşe Saka'nın 2019'da, hasır imalatçısı Barış Kahvecioğlu'nun ise 2020 yılında Türkiye'de "Yılın Kalfası" seçildiğini vurgulayan Kara, "2021 yılında yine büyük bir başarıya imza atarak bu kez 'Yılın Çırağı' ödülünü 15 yaşındaki kazaziye imalatçısı genç kardeşimiz Yaprak Maral kazandı." ifadelerini kullandı.

Kara, Trabzon esnaf ve sanatkarları olarak gurur duyduklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Yaprak kızımız da Kırşehir'de eylül ayında yapılacak etkinliklerde ödülünü yine devlet büyüklerimizin elinden alacak. Trabzon'un esnaf ve sanatkarı son 6 yılda Türkiye çapında 5 büyük başarıya imza attı. Bu gurur ve başarı, tüm zorluklara rağmen ayakta kalmaya çalışan, ülkesi için üretmeye ve çalışmaya devam eden esnaf ve sanatkarımıza aittir."

İşinde daha iyi olmak istiyor

Trabzon'da "Yılın Çırağı" seçildikten sonra, Ticaret Bakanlığında oluşturulan kurulun yaptığı seçimle 2021 yılında Türkiye'de "Yılın Çırağı" seçilen Maral, saf gümüş tellerden örgü teknikleri kullanılarak yapılan kazaziye sanatının Trabzon'daki en genç temsilcileri arasında yer alıyor.

Yaklaşık 7 yıldır kazaziye örücülüğü yapan annesinden görerek bu el sanatına başlayan Maral, daha sonra Çıraklık Eğitim Merkezi'nin ilgili bölümünde eğitim almaya başladı.

Aynı zamanda, Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyesi usta öğretici Hülya Sır'ın atölyesinde de çalışarak sanatını ilerleten Yaprak Maral, kazaziye tekniğiyle gümüş tespih, bileklik ve kolye başta olmak üzere çeşitli ürünler imal ediyor.

Trabzon'da evde çalışan örücü kadınların gümüş tellerle ördüğü yarı mamul kazaziye ürünlerini atölyede işlediklerini ve montajını tamamladıklarını belirten Maral, şunları kaydetti:

"Son ürün haline getirdiğiniz imalatlar da mağazalarda satışa sunuluyor. Annemden görerek bu işi çok sevdim ve bu bölümde okumaya karar verdim. İşimde daha iyi olmak ve ilerleyen zamanlarda kendi atölyemi kurmak istiyorum. El sanatlarımızı daha ileriye götürmek için çalışıyoruz."

Trabzon'da kazaziye örücüsü genç kız, Türkiye'de 2021 yılının çırağı seçildi
Trabzon'da kazaziye örücüsü genç kız, Türkiye'de 2021 yılının çırağı seçildi
Trabzon'da kazaziye örücüsü genç kız, Türkiye'de 2021 yılının çırağı seçildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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Trabzon'da kazaziye örücüsü genç kız, Türkiye'de 2021 yılının çırağı seçildi - Haberler
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