Trabzon'da kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu
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Trabzon'da kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde kaybolan kişi, ölü bulundu.

22.02.2020 16:42 | Son Güncelleme: 22.02.2020 16:42
Trabzon'da kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu

'un ilçesinde kaybolan kişi, ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, 'dan memleketi Şalpazarı'na gelen İsmet Durmuş'tan 19 Şubat Çarşamba gününden bu yana alamayan yakınları, jandarmaya başvurdu.

Ekiplerce yapılan arama sonucu Durmuş, Çamlıca Mahallesi'ndeki 50 metrelik uçurumun dibinde ölü olarak bulundu.

Durmuş'un cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA
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