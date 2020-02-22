Trabzon'da kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde kaybolan kişi, ölü bulundu.
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde kaybolan kişi, ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan memleketi Şalpazarı'na gelen İsmet Durmuş'tan 19 Şubat Çarşamba gününden bu yana haber alamayan yakınları, jandarmaya başvurdu.
Ekiplerce yapılan arama sonucu Durmuş, Çamlıca Mahallesi'ndeki 50 metrelik uçurumun dibinde ölü olarak bulundu.
Durmuş'un cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.