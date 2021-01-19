Trabzon'da kar nedeniyle oluşan heyelanda 2 ev zarar gördü
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Trabzon'da kar nedeniyle oluşan heyelanda 2 ev zarar gördü

19.01.2021 14:17 | Son Güncelleme: 19.01.2021 14:20
Trabzon'da kar nedeniyle oluşan heyelanda 2 ev zarar gördü

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kar sularının erimesiyle oluşan heyelanda 2 ev hasar gördü.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kar sularının erimesiyle oluşan heyelanda 2 ev hasar gördü.

İlçenin Çilekli Mahallesi'nde gece saatlerinde yüksek kesimlerde kar sularının erimesiyle birlikte toprağın gevşemesi sonucu yamaçtan kayan toprak heyelana neden oldu.

Heyelanda Ayşe Keskin'e ait biri yeni inşa edilen 2 evde hasar oluştu.

Keskin ailesinin heyelan anında Akçaabat merkezdeki evlerinde bulundukları öğrenildi.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, AA muhabirine, fen işleri ekiplerinin mahalleye giderek incelemelerde bulunduğunu belirterek, evleri zarar gören vatandaşa geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Altuntaş

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