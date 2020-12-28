Trabzon'da hafriyat kamyonunun çarptığı kişi öldü
28.12.2020 16:29 | Son Güncelleme: 28.12.2020 16:32
Trabzon'un Yomra ilçesinde hafriyat kamyonunun çarptığı kişi öldü.
Trabzon'un Yomra ilçesinde hafriyat kamyonunun çarptığı kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Pınarlı Mahallesi'nde çalışma yapan Yomra Belediyesi'ne ait hafriyat kamyonu, freninin boşalması sonucu Muhittin Erkol'a (51) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Erkol'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Tezcan