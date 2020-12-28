Trabzon'da hafriyat kamyonunun çarptığı kişi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Trabzon'da hafriyat kamyonunun çarptığı kişi öldü

28.12.2020 16:29 | Son Güncelleme: 28.12.2020 16:32
Trabzon'da hafriyat kamyonunun çarptığı kişi öldü

Trabzon'un Yomra ilçesinde hafriyat kamyonunun çarptığı kişi öldü.

Trabzon'un Yomra ilçesinde hafriyat kamyonunun çarptığı kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Pınarlı Mahallesi'nde çalışma yapan Yomra Belediyesi'ne ait hafriyat kamyonu, freninin boşalması sonucu Muhittin Erkol'a (51) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Erkol'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Tezcan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fuat Oktay Hulusi Akar Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Enis Arıkan Burak Özçivit Fahriye Evcen İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Can Bartu Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kaza Oyunlar Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trabzon'da hafriyat kamyonunun çarptığı kişi öldü | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 16:32:37. #1.15#
title