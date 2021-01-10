Freni boşalan kepçenin çarptığı ticari araç okul bahçesine düşmekten son anda kurtuldu

Trabzon'da freni boşalan kepçenin çarptığı hafif ticari araç, okul bahçesine düşmekten son anda kurtuldu.

Ortahisar ilçesinin Karşıyaka mahallesinde doğal gaz çalışması yapan Mehmet Onur'un kullandığı kepçe, freni boşalınca yokuş aşağı hızlanarak Yakup Şişman yönetimindeki 61 LB 370 plakalı hafif ticari araç ile park halindeki 61 ABG 964 plakalı otomobile çarptı.

Çarptıktan sonra da sürüklenmeye devam eden kepçe, elektrik direğine çarparak durabildi.

Çarpmanın etkisiyle devrilerek sürüklenen hafif ticari araç ise yolun alt kesimindeki Piri Reis İlkokulu ve Ortaokulu bahçesine düşmek üzereyken son anda durdu.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, halat taktıkları hafif ticari aracı, çevredeki vatandaşların da yardımıyla bir apartmanın duvar korkuluklarına bağladı. Araç, olay yerine gelen çekiciyle kaldırıldı.

Güvenlik amacıyla elektrik direğine giden akımın kesildiği kazada yaralanan olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan