Trabzon'da düğün ve benzeri törenler 2 saatle sınırlandırıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Trabzon'da düğün ve benzeri törenler 2 saatle sınırlandırıldı

Trabzon'da düğün, gelin alma, kına, nişan, sünnet düğünü gibi etkinliklerin süresi 2 saatle sınırlandırıldı.

Trabzon'da düğün ve benzeri törenler 2 saatle sınırlandırıldı
13.08.2020 16:19 | Son Güncelleme: 13.08.2020 17:04

Trabzon'da düğün, gelin alma, kına, nişan, sünnet düğünü gibi etkinliklerin süresi 2 saatle sınırlandırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Trabzon İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) vatandaşları korumak ve salgını engellemek amacıyla düğün törenlerine yönelik alınması gereken ilave tedbirleri görüşmek üzere olağanüstü toplandığı belirtildi.

İçerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemlerin ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmesinin sağlandığı vurgulandı.

Trabzon'daki düğünlerde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınması gereken tedbirlere yeterince riayet edilmemesi durumlarının yaşanan pandemi sürecinde salgının artmasına neden olacağı ve bu durumun da toplum sağlığı açısından riski artıracağı düşüncesi nedeni ile daha önce alınan düğün töreni tedbirlerine ilave tedbirler alınmasının gerek duyulduğunun altını çizildi.

Açıklamada alınan kararlar şöyle sıralandı:

"Salgının kalabalık ortamlardaki hızlı yayılımı göz önünde bulundurulduğundan ilimizde açık ve kapalı alanlarda, mahallelerde veya sokaklarda yapılan düğün, gelin alma, kına, nişan, sünnet düğünü ve benzeri etkinliklerin süresinin aynı gün içerisinde olacak şekilde saat 22.00'ye kadar sonlandırılmak şartıyla en fazla 2 saat olacak şekilde yapılmasına izin verilecek. Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, uygulamada birlikteliğin sağlanması için alınan kararların ilgili kurumlara iletilmek üzere kaymakamlıklara iletilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi Politika
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi
Son Dakika: Usta oyuncu Meral Niron 83 yaşında hayatını kaybetti Magazin
Son Dakika: Usta oyuncu Meral Niron 83 yaşında hayatını kaybetti
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı 3. Sayfa
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti Magazin
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti
Kaza anında karşı yola fırlayan kişi, hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü 3. Sayfa
Kaza anında karşı yola fırlayan kişi, hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü
Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu Güncel
Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
'Cumhurbaşkanı kim olsun' anketinde muhalefet seçmeninin tercihi Mansur Yavaş oldu
"Cumhurbaşkanı kim olsun" anketinde muhalefet seçmeninin tercihi Mansur Yavaş oldu
MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'BJK' plakalı aracını hediye etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "BJK" plakalı aracını hediye etti
İzmir'de kadın cinayeti! Gizem Filiz, eve balkondan tırmanarak giren eski eşi tarafından boğularak öldürüldü
İzmir'de kadın cinayeti! Gizem Filiz, eve balkondan tırmanarak giren eski eşi tarafından boğularak öldürüldü
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu
Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada
Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada
İstanbul'da meydan muharebesi gibi kavga! Mahalle halkı birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
İstanbul'da meydan muharebesi gibi kavga! Mahalle halkı birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
Son Dakika: ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınav başvurularında adaylardan HES kodu bilgisi istenecek
Son Dakika: ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınav başvurularında adaylardan HES kodu bilgisi istenecek
Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler
Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler
Bakan Soylu, Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili sözlerini bütün salona ayakta alkışlattı
Bakan Soylu, Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili sözlerini bütün salona ayakta alkışlattı
Kovid 19 taşıyıcısı çift, virüsü 1 köye ve 1 fabrikaya bulaştırdı
Kovid 19 taşıyıcısı çift, virüsü 1 köye ve 1 fabrikaya bulaştırdı
Galatasaray'dan ayrılan Mario Lemina, menajeri tarafından Beşiktaş'a önerildi
Galatasaray'dan ayrılan Mario Lemina, menajeri tarafından Beşiktaş'a önerildi
Son Dakika: CHP, 'Bin günde memleket' hareketini başlatan Muharrem İnce'nin iddialarına madde madde yanıt verdi
Son Dakika: CHP, "Bin günde memleket" hareketini başlatan Muharrem İnce'nin iddialarına madde madde yanıt verdi
Hannover, Fenerbahçeli Tolgay Arslan için devreye girdi
Hannover, Fenerbahçeli Tolgay Arslan için devreye girdi
Oruç Reis'in sahadaki varlığı onları rahatsız etti! Yunanistan ve Fransa Doğu Akdeniz'de ortak askeri tatbikat düzenledi
Oruç Reis'in sahadaki varlığı onları rahatsız etti! Yunanistan ve Fransa Doğu Akdeniz'de ortak askeri tatbikat düzenledi
Jose Sosa, 17 Ağustos'a Türkiye'ye gelip Fenerbahçe'nin kampına katılacak
Jose Sosa, 17 Ağustos'a Türkiye'ye gelip Fenerbahçe'nin kampına katılacak
Bahçeli, 'Bin Günde Memleket' hareketini değerlendirdi: CHP içinde Atatürk'e dönüş hareketini başlatacak
Bahçeli, "Bin Günde Memleket" hareketini değerlendirdi: CHP içinde Atatürk'e dönüş hareketini başlatacak
Türkiye'de bir ilk: Konya'da duraklarda koronavirüse canlı takipli önlem
Türkiye'de bir ilk: Konya'da duraklarda koronavirüse canlı takipli önlem
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Eğitim alarak estetisyen olan Ebru Polat, ünlü isimleri hedef aldı: Utanın biraz
Eğitim alarak estetisyen olan Ebru Polat, ünlü isimleri hedef aldı: Utanın biraz
Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları satış rekoru kırdı
Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları satış rekoru kırdı
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip olacağı yeni platformun detayları belli oluyor
Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip olacağı yeni platformun detayları belli oluyor
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aamir Khan Cem Yılmaz Kenan Doğulu Tuba Büyüküstün
Spor Can Bartu Okan Buruk Fatih Terim Gökhan Gönül Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Kaza Bakan Otomobil Yunanistan
Şu an buradasınız: Trabzon'da düğün ve benzeri törenler 2 saatle sınırlandırıldı - Trabzon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.8.2020 17:17:09. #1.15#
title