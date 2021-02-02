Trabzon'da devrilen kamyonun altında kalan sürücü ağır yaralandı
02.02.2021 16:19 | Son Güncelleme: 02.02.2021 16:22
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde devrilen kamyonun altında kalan sürücü ağır yaralandı.
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde devrilen kamyonun altında kalan sürücü ağır yaralandı.
Selim Bayrak'ın (31) kullandığı 61 ADC 935 plakalı kamyon Şinik Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü Bayrak, devrilen kamyonun altında kaldı.
Olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekiplerince aracın altından çıkarılan Bayrak, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine kaldırıldı.
Bayrak'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Altuntaş