Trabzon'da dere kenarında mahsur kalan kedi kepçe yardımıyla kurtarıldı - Haberler
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Trabzon'da dere kenarında mahsur kalan kedi kepçe yardımıyla kurtarıldı

AA, Turgay İkinci - Güncel
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Trabzon'da dere kenarında mahsur kalan kedi kepçe yardımıyla kurtarıldı

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde dere kenarında mahsur kalan kediyi belediye ekipleri kepçe yardımıyla kurtardı.

ŞALPAZARI, TRABZON (AA) - Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde dere kenarında mahsur kalan kediyi belediye ekipleri kepçe yardımıyla kurtardı.

İlçe merkezindeki Ağasar Deresi'nin kenarında bulunan kediyi fark eden vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen belediye görevlisi, iş makinesinin kepçesine binerek hayvanı mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Belediye personelinin kucağında dere kenarına çıkarılan kedi, veteriner hekimin muayenesinin ardından bırakıldı.

AA / Turgay İkinci - Güncel

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