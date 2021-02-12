Trabzon'da çatı uçtu, 2 otomobil hasar gördü
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Trabzon'da çatı uçtu, 2 otomobil hasar gördü

12.02.2021 22:03 | Son Güncelleme: 12.02.2021 22:07
Trabzon'da çatı uçtu, 2 otomobil hasar gördü

TRABZON'un Ortahisar ilçesinde etkili olan fırtınada bir binanın uçan çatısı, park halindeki 2 otomobilin üzerine düşerek, hasara neden oldu.

TRABZON'un Ortahisar ilçesinde etkili olan fırtınada bir binanın uçan çatısı, park halindeki 2 otomobilin üzerine düşerek, hasara neden oldu.

Ortahisar ilçesi İnönü Mahallesi İlkadım Sokak'ta bulunan Adel Apartmanı'nın çatısının bir kısmı, akşam saatlerinde kuvvetli rüzgarın etkisiyle uçtu. Çatı parçaları, sokakta park halinde bulunan 2 otomobilin üzerine düştü. Otomobillerde hasar oluştu. İhbar üzerine gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, çatının diğer kısımlarının uçmaması için önlem alarak güçlendirme çalışması yaptı.


Trabzon'da çatı uçtu, 2 otomobil hasar gördü
Trabzon'da çatı uçtu, 2 otomobil hasar gördü
Trabzon'da çatı uçtu, 2 otomobil hasar gördü
Trabzon'da çatı uçtu, 2 otomobil hasar gördü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selman KUTLU

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