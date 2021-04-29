Trabzon'da çarşı ve pazarlarda 'tam kapanma' yoğunluğu
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Trabzon'da çarşı ve pazarlarda 'tam kapanma' yoğunluğu

Demirören Haber Ajansı / Aleyna KESKİN - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanlığı'nın illere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı haritasında son haftalarda iyileşme gözlenen Trabzon'da, tam kapanma öncesi sokak, çarşı ve pazar alanlarındaki yoğunluk dikkat çekti.

SAĞLIK Bakanlığı'nın illere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı haritasında son haftalarda iyileşme gözlenen Trabzon'da, tam kapanma öncesi sokak, çarşı ve pazar alanlarındaki yoğunluk dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında, 17-23 Nisan'da Türkiye'de vaka sayısı azalan kentler arasında Trabzon da yer aldı. Kısıtlama ve alınan tedbirlerin olumlu sonuç verdiği kentte, denetimler sürüyor. Yüzde 13,70'lik düşüşle vaka oranının 353,74'e gerilediği kentte, ülke genelinde başlayacak tam kapanma öncesi alışverişe çıkanlar, cadde, çarşı ve pazar alanlarında yoğunluk oluşturdu. Şehrin kalabalık caddelerinde olanlar, maske kullanımına özen gösterirken, sosyal mesafeye ise yer yer uymadı.

'TEDİRGİNLİĞİMİZ VAR'Sokaklardaki kalabalığın tedirginlik yarattığını belirten Fikret Yücel, "Sokaklar oldukça kalabalık. Herkes evine çekilecek. Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi herkes son kez alışverişini yaptı. Yürüyüşe çıktı. Bir yandan da tedirginliğimiz de var. Bu kalabalıklar sonrası koronavirüste patlamalar olur mu diye. Vaka sayıları umarım bu kalabalıklar yüzünden artmaz" dedi.'SON PAZARA ÇIKIŞIMIZ, BİR DAHA KISMET'Köy ve yaylalara akın olduğunu söyleyen Şengül Şahin, "Çarşı, pazar kalabalık olur diye düşünüyorduk ama bu kadar çok kalabalık beklemiyordum. Biz de bir şeyler alalım diye kendimizi dışarı attık. Son pazara çıkışımız. Bir daha kısmet. Kalabalıklardan hastaneye bile gidemedik. Herkes son güne bıraktı anlaşılan alışverişi. Kimi insanlar da son gün çıkalım hava alalım diye attı kendini dışarıya. Köyü olan köyüne, yaylasına kaçtı. Biz kaldık burada 4 duvar arasında" diye konuştu.'ÇOK FAZLA KALABALIK VAR'

Kalabalıktan yakınan Mustafa Kalyon ise, "Kısıtlama öncesi herkes köyüne gidiyor. Biz de burada fidan satıyoruz. Çok yoğunluk var. Çok fazla fidan alan oluyor. Herkes kısıtlama öncesi tarla, bağ bahçe işleri ile uğraşıyor zaten. Çok fazla kalabalık var. Bakalım sonumuz ne olacak" ifadelerinde bulundu.


Trabzon'da çarşı ve pazarlarda 'tam kapanma' yoğunluğu
Trabzon'da çarşı ve pazarlarda 'tam kapanma' yoğunluğu
Trabzon'da çarşı ve pazarlarda 'tam kapanma' yoğunluğu
Trabzon'da çarşı ve pazarlarda 'tam kapanma' yoğunluğu
Trabzon'da çarşı ve pazarlarda 'tam kapanma' yoğunluğu
Trabzon'da çarşı ve pazarlarda 'tam kapanma' yoğunluğu
Trabzon'da çarşı ve pazarlarda 'tam kapanma' yoğunluğu
Trabzon'da çarşı ve pazarlarda 'tam kapanma' yoğunluğu
Trabzon'da çarşı ve pazarlarda 'tam kapanma' yoğunluğu
Trabzon'da çarşı ve pazarlarda 'tam kapanma' yoğunluğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aleyna KESKİN

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