Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu Yeni Balık Hali esnafını ziyaret etti - Haberler
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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu Yeni Balık Hali esnafını ziyaret etti

AA / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu Yeni Balık Hali esnafını ziyaret etti

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Yeni Balık Hali'ne taşınan balıkçı esnafına "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Yeni Balık Hali'ne taşınan balıkçı esnafına "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Zorluoğlu'nun, Pazarkapı Mahallesi'nde TOKİ tarafından yapımı tamamlanan Yeni Balık Hali esnafıyla görüşerek, bıçak hediye ettiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Zorluoğlu, Yeni Balık Hali'nin Trabzon'a yakışır şekilde olduğunu belirterek, "Yeni yeriniz hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir sezon ve bol kazançlar diliyorum. İlk hediyenizi ben takdim etmek istedim. Güzel ve sağlıklı günlerde kullanmanızı dilerim." ifadelerine yer verdi.

Zorluoğlu'na ziyareti sırasında TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, Başkan Danışmanları Mehmet Karaoğlu ve Emre Akgün ile Zabıta Dairesi Başkanı Muharrem Öztürk, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Gürcan Başar ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Murat Öztürk de eşlik etti.

AA / Duygu Avunduk - Son Dakika Haberleri
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Haber: Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu Yeni Balık Hali esnafını ziyaret etti - Haberler
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