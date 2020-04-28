TRABZON Akvaryumdaki balıklarına yem vermek için izin aldığı polise teşekkür
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TRABZON Akvaryumdaki balıklarına yem vermek için izin aldığı polise teşekkür

Akvaryumdaki balıklarına yem vermek için izin aldığı polise teşekkürTRABZON'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evinden çıkamayan Hasan Yazıcı, iş yerindeki akvaryumda bulunan balıklarını beslemek için sosyal medya aracılığı ile polisten yardım istedi.

TRABZON Akvaryumdaki balıklarına yem vermek için izin aldığı polise teşekkür
28.04.2020 12:03 | Son Güncelleme: 28.04.2020 12:03

Akvaryumdaki balıklarına yem vermek için izin aldığı polise teşekkür

TRABZON'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evinden çıkamayan Hasan Yazıcı, iş yerindeki akvaryumda bulunan balıklarını beslemek için sosyal medya aracılığı ile polisten yardım istedi. Talebine olumlu yanıt alan ve balıklarını bsleyerek yeniden evine dönen Yazıcı, polise teşekkür etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı sırasında cumartesi günü Çukurçayır Mahallesi'ndeki evinde oturan Hasan Yazıcı, İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabı üzerinden, iş yerindeki akvaryumda bulunan balıkları beslemek için izin talep etti. Yazıcı; "İş yerimde akvaryumum var, içinde balıklar var ve 2 gündür açlar. Evim Çukurçayır'da, iş yerim Yenicuma'da, 1 kilometre mesafe. Balıklarımızın ölmelerini hele de açlıktan ölmelerini istemiyoruz ve çok üzülüyoruz. Biz sadece 20 dakikalığına izin istiyoruz" şeklindeki paylaşımına, kısa süre sonra olumlu yanıt aldı. İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerinin "Balıklarınıza yem verip dönebilirsiniz. Alınan tedbirler bizlerin sağlığı için. İyi günler dileriz" cevabı üzerine, iş yerine giden Yazıcı, akvaryumdaki balıklarına yem verip, tekrar evine döndü.

GÖRÜNTÜLERE İLGİ

Akvaryumdaki balıkları beslediği anları cep telefonu kamerası ile kaydederek sosyal medyada paylaşan Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Metin Alper ve emniyet teşkilatına teşekkürlerini iletti. Yazıcı'nın paylaşımı sosyal medyada ilgi gördü.

'BALIKLARIM VE BEN MUTLU OLDUM'

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ilgiyle izlendiği belirten Hasan Yazıcı, "Balıklarım üç gündür açtı, sıkıntıya düştüm, rahatsızlık duyduk. Aslında ilk önce 'cezayı göze alalım balıklar aç kalmasın yedirelim' dedik. Sokak kedileri de var. Sonra Trabzon Emniyet Müdürlüğüne bir tweet atmak aklıma geldi. Bir süre sonra 'Gidip balıklarınızı yedirebilirsiniz' diye cevap geldi. Hemen burada balıklarıma yem verdim, ardındın da 'eve dönüyorum' diye bilgi mesajı attım. Balıklarımda mutlu oldu ben de mutlu oldum. Bu duyarlılığından ötürü Trabzon Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ediyorum" dedi.

'SEVGİSİZLİK SOKAK HAYVANLARINI ÖLDÜRÜYOR'

İşyerinde balıklarının yanı sıra sokak hayvanlarını beslemeye özen gösteren Yazıcı, "Eskiden çöp konteynırı olmadığından sokaktaki belli noktalara çöplerimizi bırakıyorduk. Sokak hayvanları buradan beslenebiliyordu. Şimdi ise bu konteynırlara çıkamayan hayvanlar aç kalıyor. Yiyeceklerimizi bazen de dışarı bu kutuların yanına bırakalım. Sokak hayvanlarını düşünmemiz lazım. Bunları yok sayma şansımız yok. Canlı cansız her şeyi seveceksin. Sevgisizlik sokak hayvanlarını öldürüyor? diye konuştu.

Kaynak: DHA

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