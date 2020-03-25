Trabzon Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ahmet Kurt Açıklaması
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Trabzon Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ahmet Kurt Açıklaması - Haberler
Ahmet Kurt, Trabzon, Güncel

Trabzon Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ahmet Kurt Açıklaması

Trabzon Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ahmet Kurt, yaşlıları evde tutmak ve onlarla sosyal mesafeyi korumak kadar, saygıda kusur etmemek, incitmemek, ruhsal bütünlüklerini bozacak eylemlerde bulunmamanın da herkesin görevi olduğunu bildirdi.

25.03.2020 10:40 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:40
Trabzon Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ahmet Kurt Açıklaması

Trabzon Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ahmet Kurt, yaşlıları evde tutmak ve onlarla sosyal mesafeyi korumak kadar, saygıda kusur etmemek, incitmemek, ruhsal bütünlüklerini bozacak eylemlerde bulunmamanın da herkesin görevi olduğunu bildirdi.

Kurt, yaptığı yazılı açıklamada, küresel tehdit koronavirüse karşı tedbirler kapsamında 65 yaş üstü yaşlıların sokağa çıkması yasağının hayati bir önlem olarak uygulamaya konulduğunu belirterek, kamu, sivil toplum kuruluşları işbirliği ile oluşturulan Vefa Sosyal Destek grupları aracılığıyla söz konusu yaşlıların ihtiyaçlarının evden dışarı çıkmadan karşılanmaya başlandığını aktardı.

Bu süreçte yaşlı olmanın, hayatın zorluklarıyla mücadelesinin güçlüklerinin de müşahede edildiğine dikkati çeken Kurt, "Şu anda ülkemizde 65 yaşın üstünde 7,5 milyon büyüğümüz var yani nüfusun yüzde 9'u. İlimizde ise nüfusun yüzde 13'ü evden çıkmasını istemediğimiz büyüklerimiz." ifadesini kullandı.

Kurt, Türkiye'de yaşlıların yaklaşık yüzde 10'unun tek başına yaşadığının altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Trabzon'da tek başına yaşayan 65 yaş üstü büyüklerimizin sayısı 2 bin kişi. Onlar amcalarımız, babalarımız, akrabalarımız, mahalle büyüklerimiz. ya camide ya yolda ya harmanda her birimizde büyüklerimizin eseri var. Millet olarak mesul olduğumuz, layıkı ile bakmamız gerekenler. Biraz empati ile onları anlamaya çalışalım.

Ne zaman ödeyeceğiz vefa borcumuzu? Sevgiye, desteğe, yardıma ihtiyaçları olduğu bugün değilse ne zaman?"

Devletin ilgili birimlerinin makul bir biçimde bu yasağın uygulamasına gayret gösterdiğine dikkati çeken Kurt, şunları kaydetti:

"Durumdan vazife çıkarmaya çalışan sözüm ona vicdanları karantinadaki tekil kişilerin kültürel mirasımıza yakışmayacak şekilde yaşlılarımızı alaya alan görüntülerini üzülerek izledik. Yaşlılarımızı evde tutmak ve onlarla sosyal mesafeyi korumak kadar, saygıda kusur etmemek, incitmemek, ruhsal bütünlüklerini bozacak eylemlerde bulunmamak da hepimizin görevidir. Virüs biter, saygısızlık kalır. Vicdanlar karantinaya alınmasın. Sosyal medyada dikkatleri üzerine çekmek için yaşça kendinden çok büyük insanları alaya alma davranışını sosyolojik olarak iyi analiz etmek gerekir. Kitleler ile etkileşimde bulunma gayesi nasıl olur da erdem, ahlak, iyi ve güzel kavramlarını devre dışı bıraktırır? Adalet sistemimizin ilgililere hak ettiği cezayı vereceğinden şüphemiz yok ama bu tip durumlarda asıl ceza kitlelerin bu kişiler ile sosyal etkileşimini bırakmasıdır."

Kurt, başta sağlık olmak üzere devletin tüm kurumlarının topyekun bir mücadele içerisinde olduğuna işaret ederek, bu mücadelenin en az hasarla kazanılacağına inandığını belirtti.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koca, ABD'ye 500 bin kit satıldığını doğrulayıp gerekçesini anlattı Haberler
Koca, ABD'ye 500 bin kit satıldığını doğrulayıp gerekçesini anlattı
CHP'li vekil 'Endişeye sevk eden gelişmeler var' deyip bir kentimiz için acil tanı kiti istedi Haberler
CHP'li vekil "Endişeye sevk eden gelişmeler var" deyip bir kentimiz için acil tanı kiti istedi
Bakan Soylu'dan 'Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?' sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt
Cumhurbaşkanı, virüse karşı borlu ürün için talimatı verdi Haberler
Cumhurbaşkanı, virüse karşı borlu ürün için talimatı verdi
Telekonferansta dikkat çeken detay! Erdoğan fark edip hemen uyardı Haberler
Telekonferansta dikkat çeken detay! Erdoğan fark edip hemen uyardı
Almanya'da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı Haberler
Almanya'da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti
Koronavirüs belirtileri gösteren şahıs, karantinadan kaçtı
Koronavirüs belirtileri gösteren şahıs, karantinadan kaçtı
Van'da iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Van'da iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı?
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı?
Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış
Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış
Tekirdağlı esnaf, koronavirüs nedeniyle paraları ütüleyip virüsten temizliyor
Tekirdağlı esnaf, koronavirüs nedeniyle paraları ütüleyip virüsten temizliyor
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
Kadıköy'de seyir halindeyken aracı yanan sürücü, kendisini dışarıya attı
Kadıköy'de seyir halindeyken aracı yanan sürücü, kendisini dışarıya attı
Ağrılı fırıncı koronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek veriyor
Ağrılı fırıncı koronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek veriyor
Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli
Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli
Karantina sürecine İstanbul'un hangi ilçesinde oturanlar daha çok uydu? Araştırma ortaya çıkardı
Karantina sürecine İstanbul'un hangi ilçesinde oturanlar daha çok uydu? Araştırma ortaya çıkardı
Bağışıklık sistemini güçlendiren kuzugöbeği mantarının kilosu 150 liradan satılıyor
Bağışıklık sistemini güçlendiren kuzugöbeği mantarının kilosu 150 liradan satılıyor
Koronavirüse karşı telefon temizliği, alkol oranı yüksek bezlerle yapılmalı
Koronavirüse karşı telefon temizliği, alkol oranı yüksek bezlerle yapılmalı
Tepki çeken 'sokak hayvanlarından virüs bulaşabilir' anonsu, Müftülük tarafından telafi edildi
Tepki çeken 'sokak hayvanlarından virüs bulaşabilir' anonsu, Müftülük tarafından telafi edildi
Son dakika: Bu ürünlerin yerli üretiminde işletme başına 6 milyon TL destek verilecek
Son dakika: Bu ürünlerin yerli üretiminde işletme başına 6 milyon TL destek verilecek
İran'da ordu, koronavirüs hastaları için 2 bin yataklı hastane kurdu
İran'da ordu, koronavirüs hastaları için 2 bin yataklı hastane kurdu
'Yoğun bakım sürecine giriyoruz' diyen Bilim Kurulu üyesi uyardı: Yapılmazsa önünü kimse alamaz
"Yoğun bakım sürecine giriyoruz" diyen Bilim Kurulu üyesi uyardı: Yapılmazsa önünü kimse alamaz
Salgının bitişi için tarih veren Pentagon korkuttu: Yaz ortasına kadar sürebilir
Salgının bitişi için tarih veren Pentagon korkuttu: Yaz ortasına kadar sürebilir
'Koronavirüs taşıyorum' deyip polisin üzerine öksüren genç, gözaltına alındı
"Koronavirüs taşıyorum" deyip polisin üzerine öksüren genç, gözaltına alındı
ABD'de yaşayan bir Türk, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
ABD'de yaşayan bir Türk, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk saat 19.15'te ortak açıklama yapacak
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk saat 19.15'te ortak açıklama yapacak
En düşük emekli maaşı bin 500 TL'ye yükseltildi
En düşük emekli maaşı bin 500 TL'ye yükseltildi
Akaryakıt istasyonlarının marketleri 21.00'den sonra açık olacak
Akaryakıt istasyonlarının marketleri 21.00'den sonra açık olacak
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle 3 haftalık sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle 3 haftalık sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Engin Özkoç Faik Öztrak Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Seda Akgül James Bond Basketbolcu Fahrettin Koca
Spor Falcao Burak Yılmaz Burak Yılmaz Yılmaz Vural Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Türk Açıklama Beşiktaş
Şu an buradasınız: Trabzon Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ahmet Kurt Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2020 12:41:33. #1.14#
title