Toygun Ateş neden vefat etti? Toygun Ateş kimdir, kaç yaşında vefat etti? Toygun Ateş oynadığı diziler ve filmleri!

Oyuncu Toygun Akay, bir süredir koronavirüs ile mücadele ediyordu ve son olarak entübe edildiği haberi verildi. Bir son dakika haberiyle Toygun Ateş'in vefat ettiği öğrenildi. Peki, Toygun Ateş neden vefat etti? Toygun Ateş kimdir, kaç yaşında vefat etti? Toygun Ateş oynadığı diziler ve oyunlar!

Malatya'da bir korku filmin çekimi esnasında, rol alan oyuncu Toygun Ateş'in aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılması sonucunda koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyurulmuştu. Covid-19 testi pozitif çıkan Toygun Ateş, solunum sorunu nedeniyle entübe edildiği hastanede yaşam mücadelesi verirken bir son dakika haberiyle vefat ettiği duyuruldu!

TOYGUN ATEŞ KİMDİR?

Toygun Ateş, 2 Haziran 1954 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Ateş, çok sayıda tiyatro oyununda yer almış ve tiyatrocu kimliğinin yanı sıra dizi ve sinema filmlerinde de yer almıştır. Sinema serüveni 1976 yılında başlayan Ateş, o yıldan itibaren 100'den fazla sinema ve dizi filminde yer almıştır. Seslendirme sanatçısı olarak hem seslendirme yönetmenliği hem çeşitli yapımlar için seslendirmeler yapmış ve aynı zamanda, sinema yönetmenliği ve senaryo yazarlığı gibi alanlarla da yer almıştır.

TOYGUN ATEŞ NEDEN VEFAT ETTİ?

Türk Sanat Müziği ses sanatçısı Onur Akay, 66 yaşındaki Toygun Ateş'in koronavirüs tedavisinde durumunun ağır olduğunu belirtmiş ve "Malatya'da çekimleri devam eden bir korku filminde rol alan Toygun Ateş, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Covid-19 testi pozitif çıkan Toygun ağabeyin tedavisi hastanede devam ederken, maalesef durumu ağırlaştı, bilinci kapandı ve yoğun bakıma kaldırılarak entübe edildi. Olayı duyunca çalıştığı yapımcılardan Zeki Sincar ve Adem Sincar'a ulaştım. Onlar da dua isteyerek, Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'nde yattığını söylediler" ifadelerinde bulunmuştu. Toygu Ateş hastanede koronavirüse yenilerek hayatını kaybetti.

TOYGUN ATEŞ BAZI TİYATRO OYUNLARI!

Çilekli Spagetti/ Sami - 2014

Çehov Makinesi/ Firs - 2012

Velev ki Tartüf.../ Oyuncu - 2008

Şaşkın/ Oyuncu

Nüzul/ Dede

TOYGUN ATEŞ DİZİLERİ VE FİLMLERİ!

Yönetmeni Olduğu Sinema Filmi:

Karagöz ve Hacivat (2006)

Senaryosunu Yazdığı Filmler:

Karagöz ve Hacivat (2006)

Sevgili Oğlum (1994)

Rol Aldığı Bazı Diziler:

Ver Elini Aşk (Asım Dede, 2017)

İçerde (Kareaçık, 2016)

Sevda Kuşun Kanadında (Arif'in Dedesi, 2016)

Zeyrek ile Çeyrek 'Bir Ramazan Temaşası' (İbrahim, 2015)

Muhteşem Yüzyıl: Kösem (Sofu Sinan Paşa, 2015)

Şeref Meselesi (Basri, 2014)

Çırağan Baskını (Sir Henry Layard, 2014)

Ağlatan Dans (Rüstem Ağa, 2014)

Kaçak (2013)

Güzel Çirkin (2013)

Huzur Sokağı (Hikmet, 2012-2013)

Fatmagül'ün Suçu Ne? (Emin, 2010-2011)

Papatyam (Nuri, 2011)

Aşk-ı Memnu (Gemi Kaptanı, 2009)

Perihan Abla (1986)

Rol Aldığı Bazı TV Filmleri:

Kırıntılar (Başhekim, 2016)

İki Günlük Hürriyet (Eyüp, 2012)

Rol Aldığı Bazı Sinema Filmleri:

Ailecek Şaşkınız (Serap'ın Babası, 2018)

Cin-i Ayet (2018)

Karımı Gördünüz mü? (Cavit, 2017)

Eski Sevgili (2017)

Sokak Köpekleri Bal ile Betty (2016)

Deccal 2 (İrfan Hoca, 2016)

Ekonomi Tıkırında (2015)

Siccin: Büyü Haramdır (Tayyar Hoca, 2014)

Veledi Zurna (2012)

Hür Adam (Komite Başkanı, 2010)

Göç (1993)

Suskun Duvarlar (1985)

Mağlup Edilemeyenler (Gazete Çalışanı, 1976)

Seslendirme Yönetmeni Olduğu Yapımlar:

Yaşama Hakkı (Sinema Filmi, 1998)

Ağır Roman (Sinema Filmi, 1997)

Rabia (TV dizisi, 1993)

Umutsuz Aşk (TV Filmi 1992)