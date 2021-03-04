Tövbeler Olsun yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Tövbeler Olsun yeni bölümde neler olacak? Tövbeler Olsun yeni bölüm izle, fragmanı izle!

Ekranların sevilen dizisi Tövbeler olsun yeni bölümü ile ekrana geliyor. Peki, Tövbeler Olsun yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte Tövbeler Olsun yeni bölüm fragmanı ve detayları!

Diziseverlerin yakından takip ettiği Tövbeler Olsun dizi yeni bölümleriyle izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor. Heyecanla yeni bölümün yayınlanmasını bekleyen izleyiciler Tövbeler Olsun yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Tövbeler Olsun yeni bölümde neler olacak merak ediyor. Tövbeler Olsun yeni bölüm fragmanı izleme linki!

TÖVBELER OLSUN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tövbeler Olsun yayın tarihi: Yeni Gününde Her Perşembe- 20.00'te TRT'de.

TÖVBELER OLSUNKONUSU NE?

Tövbeler Olsun dizisinde; başarılı ama "pinti" bir mücevher imalatçısı olan Horanta Holding'in patronu Namzet Horanta'nın, pintilikten cömertliğe giden büyük değişimi; bu değişimin "hatme çiçeğim" diye sevdiği ve seslendiği karısı Latife, kızı Nazmiye, oğulları Sinan ve Buğra'yı nasıl etkilediği; bu değişim sayesinde, eski ortağı ve en büyük düşmanı olan Osman ile hayat çizgilerinin kesişmesine dair kimi düşündüren, daha çok da güldüren birbirinden ilginç olaylar zinciri yaşanacak. Tövbeler Olsun dizisinin oyuncu kadrosunda ayrıca, Çiçek Dilligil, Ünal Silver, Seda Türkmen, Sercan Badur, Mert Carim, Merve Erdoğan, Mert Denizmen, Semiha Bezek, Naz Çağla Irmak, Batuhan Aydar, Kerem Muslugil,Tolga Canbeyli, Cansu Kurgun, Ozan Güçlü ve Duru Baykal gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor… Proje tasarımı Hasan Kaçan'a ait olan dizinin yapımcılığını Mustafa Fener üstleniyor. Dizinin senaryosu ise Haluk Özenç, Oktay Berber, Cankut Okutur ve Hüseyin Kaçan imzasını taşıyor.

TÖVBELER OLSUN YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ (20.00)

