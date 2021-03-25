Tövbeler Olsun canlı izle! Tövbeler Olsun TRT1 canlı izle! Tövbeler Olsun son bölümde neler oldu? Tövbeler Olsun full HD canlı izle!

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TÖVBELER OLSUN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Namzet nikahla birlikte Azerbaycan'a yerleşme kararı alan kızının özlemi içindedir. Latife ise Hülya ile ortak kurdukları şirket için tatlı bir heyecan içindedir. Osman ve Namzet' in küslükleri ise halen devam etmektedir. Makbuş, yalnızlık çektiğini söyleyen enişteyi evlendirme çalışmalarına başlar. Dr. Şevki ise Namzet'e hakkını helal etmesi için Osman' la ciddi bir konuşma yapar. Sonunda iki aileyi büyük bir sofrada buluşturmayı başarır. Fakat sonuç yine hüsran olacaktır. Tüm bunlar olurken Namzet Horanta Dr.Şevki Bey'in başını çok büyük bir derde sokacaktır. Osman'ın olanlarla ilgili şüphelendiği isim ise Namzet'tir... Başrollerini Güven Kıraç, İpek Tuzcuoğlu ve Erkan Can'ın paylaştığı Tövbeler Olsun dizisinin oyuncu kadrosunda; Çiçek Dilligil, Seda Türkmen, Sercan Badur, Naz Çağla Irmak, Mert Carim, Merve Erdoğan, Ünal Silver, Mert Denizmen, Batuhan Aydar, Kerem Muslugil,Tolga Canbeyli, Cansu Kurgun, Ozan Güçlü, Semiha Bezek ve Duru Baykal gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor…

TÖVBELER OLSUN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tövbeler Olsun dizisinde; başarılı ama "pinti" bir mücevher imalatçısı olan Horanta Holding'in patronu Namzet Horanta'nın, pintilikten cömertliğe giden büyük değişimi; bu değişimin "hatme çiçeğim" diye sevdiği ve seslendiği karısı Latife, kızı Nazmiye, oğulları Sinan ve Buğra'yı nasıl etkilediği; bu değişim sayesinde, eski ortağı ve en büyük düşmanı olan Osman ile hayat çizgilerinin kesişmesine dair kimi düşündüren, daha çok da güldüren birbirinden ilginç olaylar zinciri yaşanacak. Tövbeler Olsun dizisinin oyuncu kadrosunda ayrıca, Çiçek Dilligil, Ünal Silver, Seda Türkmen, Sercan Badur, Mert Carim, Merve Erdoğan, Mert Denizmen, Semiha Bezek, Naz Çağla Irmak, Batuhan Aydar, Kerem Muslugil,Tolga Canbeyli, Cansu Kurgun, Ozan Güçlü ve Duru Baykal gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor… Proje tasarımı Hasan Kaçan'a ait olan dizinin yapımcılığını Mustafa Fener üstleniyor. Dizinin senaryosu ise Haluk Özenç, Oktay Berber, Cankut Okutur ve Hüseyin Kaçan imzasını taşıyor.

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