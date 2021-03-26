Tövbeler Olsun bitti mi, final mi yaptı? Tövbeler Olsun neden final yaptı?

Ekranların sevilen dizisi Tövbeler Olsun bitiyor mu, final mi yapacak? Vatandaşlar tarafından merak edilen Tövbeler Olsun dizisi neden bitiyor, dizide son durum nedir? Peki, Tövbeler Olsun final mi yapacak? Tövbeler Olsun neden final yaptı? Tövbeler Olsun yeni bölüm çıkmayacak mı?

Güven Kıraç, İpek Tuzcuoğlu ve Erkan Can gibi isimlerin başrolde yer aldığı Tövbeler Olsun dizisi birçok başarılı senarist sayesinde seyirci ile buluştu. Dizide, mücevher imalatçısı ve aynı zamanda holding yöneticisi Namzet Horanta'nın hikayesi anlatılıyor. Konusu ve oyuncu kadrosu ilgi gören Tövbeler Olsun final mi yapıyor? Tövbeler Olsun neden final yaptı? Son bölüm bugün müydü?

TÖVBELER OLSUN FİNAL Mİ YAPTI?

Tövbeler Olsun 25 Mart Perşembe yayınlanan 31. bölümüyle final yaptı ve ekranlara veda etti. Geçtiğimiz hafta 31. final bölüm fragmanı yayınlanmıştı. Bugün ise dizinin son bölümü ekranlara geldi.

Tövbeler Olsun resmi Twitter hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Mutlu huzurlu set ortamımıza veda etme zamanı..."

TÖVBELER OLSUN NEDEN FİNAL YAPTI?

Birbirinden başarılı ismi bünyesinde barındıran Tövbeler Olsun final kararı aldı. Dizi 25 Mart Perşembe günü yayınlanan final bölümüyle ekranlara veda etti. Dizinin neden final yaptığı bilinmemekle birlikte bazı kaynaklara göre izlenme sayısının düşük olmasından dolayı final yaptığı düşünülüyor.