Tosuncuk'un parasını akladığı ileri sürülen Tuğba Özerk cephesinden açıklama geldi: İddia gerçek değil, yasal yollara başvuracağız

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ünlü şarkıcı Tuğba Özerk'in Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın parasını akladığı ihbarı üzerine inceleme başlattığı ileri sürüldü. Para aklama olayıyla gündeme gelen Özerk, avukatı aracılığıyla açıklama yaptı.

PARA TRANSFERLERİ ŞÜHELİ BULUNUNCA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sabah'ta yer alan habere göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Özerk'in hesaplarında gerçekleşen para transferlerini şüpheli buldu. Durum, Özerk'in ikamet adresi görünen Çeşme'deki Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi. Özerk hakkında, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.

"MÜVEKKİLİMİN BÖYLE BİR ŞİRKETE SAHİP DEĞİLDİR"

Kısa sürede gündem olan Tuğba Özerk, sosyal medya hesabından avukatı aracılığıyla açıklama yaptı. Özer'in avukatı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Sabah saatlerinde basında müvekkilim Tuğba Özerk hakkında çıkan iftiradan ibaret savcılık soruşturması olan haberler doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ettik ve müvekkilim hakkında bir şikayet dilekçesi verilerek Tuğba Özerk ile adı yan yana dahi anılamayacak olan binlerce kişinin emeğini sömürmüş bir dolandırıcının parasını akladığına dair bir iftiraya maruz kaldığını üzüntüyle öğrendik. Müvekkilimin bahse konu suça karışmış olma ihtimali olmadığı gibi böyle bir şirkete zaten sahip değildir. "

"BÜTÜN YASAL YOLLARA BAŞVURACAĞIZ"

"Zira müvekkilimin bu tarz kirli ilişkilere ihtiyacı olmayacak düzeyde bir sanatçı olduğu toplumca aşikardır. Henüz müracaat bürosundan asıl savcısına tevzi edilmemiş müvekkilim Tuğba Özerk'in dahi haberinin olmadığı bir soruşturmadan basının ne şekilde haberdar olduğu tarafımızca net bir şekilde anlaşılmaktadır. Yıllardır müvekkilim Tuğba Özerk'e kirli iftiralar atan sapkın bir kişiliğin hayal ürününün ibaret senaryonun savcılık tarafından çürütüleceğine emin olmakla birlikte müvekkilim Tuğba Özerk'e bu şekilde iftira atarak kişilik haklarını zedeleyen kişi ve kurumlar hakkında bütün yasal yollara başvuracağımızı tüm kamuoyuna saygılarımla bildiririm."