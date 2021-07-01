Tosuncuk kim? Çiftlik Bank Mehmet Aydın kaç yaşında, nereli? Mehmet Aydın hangi ülkede?

Mehmet Aydın, Çiftlik Bank adı altında online şirket kurduktan sonra dolandırma olayıyla gündeme gelmişti. Son dakika haberlerine göre teslim olacağını söyleyen Mehmet Aydın hakkında Tosuncuk kim? Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın kaç yaşında, nereli? Mehmet Aydın hangi ülkede? sorularının yanıtları merak edildi.

Tosuncuk kim? Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın kaç yaşında, nereli? Mehmet Aydın hangi ülkede? sorularının yanıtları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Mehmet Aydın, kullanıcıların gerçek parayla sanal sığır ve kümes hayvanları satın alarak gerçek dışı bir çiftliği donattığı bir bilgisayar oyunu kurup milyonlarca üyesini dolandırarak yurt dışına kaçmıştı.

MEHMET AYDIN TOSUNCUK KİMDİR?

Aslen Espiyeli olan Mehmet Aydın, 31 Mayıs 1991'de Bursa'nın Nilüfer ilçesinde doğdu. Fatih adında bir ağabeyi vardır. İlköğrenimini Bursa'da tamamladı. Bir dönem Egoman takma adıyla rap müzik yaptı. Ağustos 2016'da merkezi Kuzey Kıbrıs'ta bulunan Çiftlik Bank adlı şirketi kurdu. 2017'de evlendiği eşi Sıla Soysal'dan Ocak 2018'de boşandı.

Mart 2018'de şirketin saadet zinciri prensibiyle çalıştığı ve suç örgütü olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında şirketin 80 bin üyesinden topladığı 511 milyon lira ile Uruguay'a kaçtığı öne sürülen ve "nitelikli dolandırıcılık" ile suçlanan Aydın'ın Türkiye'ye iadesi için kırmızı bülten çıkarıldı. Aydın, Ocak 2019'da Interpol'ün en çok arananlar listesine eklendi.

18 Nisan 2020'de resmi gazetede yayınlanan infaz karar namesi ile Çiftlikbank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın infaz indiriminden yararlanamayacağı söylendi.

MEHMET AYDIN YAKALANDI MI, HANGİ ÜLKEDE?

Latin Amerikalı dedektiflik firmasıyla ortaklaşa yürütülen ve aylarca süren araştırmada elde edilen bilgiler ve çekilen fotoğraflar doğrultusunda Tosuncuk lakaplı firari Mehmet Aydın'ın Brezilya'da bir adreste kaldığı netleşti. Sao Paulo'da olan isim teslim olacağını da belirtti.

Dün yaptığı açıklamada ise "Mağduriyetleri gidermek adına yurt dışında bulunduğum süre boyunca elimden geleni yaptım ancak hakkımda açılan soruşturma, kovuşturma ve yakalama kararları nedeniyle bir netice elde edemedim.

*Suçsuzluğumu ve mağduriyetimi kanıtlamak için kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım. Bu noktada Türk yargısına vereceği kararda ve gerçeği bulacağımıza hiç şüphem yoktur." sözlerine yer vererek teslim olacağını açıkladı.