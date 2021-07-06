'Tosuncuğun' kaçak villası mühürlendi
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'Tosuncuğun' kaçak villası mühürlendi

'Tosuncuğun' kaçak villası mühürlendi
Demirören Haber Ajansı / Hakan Kabahasanoğlu - Haberler | Güncel

KURUCUSU olduğu 'Çiftlik Bank' üzerinden binlerce kişiyi dolandırıp, yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranırken Brezilya'da teslim olan, 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın, memleketi Giresun'un Espiye ilçesinde 5 yıl önce dere yatağına yaptırdığı güvenlik kameraları ile donatılmış...

KURUCUSU olduğu 'Çiftlik Bank' üzerinden binlerce kişiyi dolandırıp, yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranırken Brezilya'da teslim olan, 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın, memleketi Giresun'un Espiye ilçesinde 5 yıl önce dere yatağına yaptırdığı güvenlik kameraları ile donatılmış kaçak villası, kaymakamlık tarafından mühürlendi.  

'Çiftlik Bank' üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranırken Brezilya'da Sao Paulo Başkonsolosluğu'na teslim olan Mehmet Aydın'ın, 2016 yılında memleketi Giresun'un Espiye ilçesi Aydınlar köyünde, dere yatağına 2 katlı ahşap kaçak villa yaptırdığı ortaya çıktı. Babası Murat Aydın adına kayıtlı villanın güvenlik kameraları ile donatıldığı görüldü. Babasının 2017 yılında yaşamını yitirmesinin ardından anne Fatma Aydın'a kalan villada uzun süredir kimsenin yaşamadığı öğrenildi.

MÜHÜRLENDİKaçak villanın güdeme gelmesinin ardından Espiye Kaymakamlığı harekete geçti. Köye giden ekipler kaçak olduğunu tespit ettiği villa tipi kaçak evi tutanak ile mühürledi. Villa kapısına asılan mühürlü belgede, "İlçemiz Aydınlar Köyü'nde Fatma Aydın adına kayıtlı 150 ada, 13 parsel arazi üzerine kaçak olarak inşa edilen bina kaymakamlık makamının 06.07.2021 tarihli ve 1280 sayılı olurları gereğince mühürlenmiştir" ibaresine yer verildi. Belgede, İlçe Özel İdare Müdürü, Yapı İşleri Müdürü ve Milli Emlak Şefi'nin imzaları da yer aldı.  

Kaçak yapı için önümüzdeki günlerde yıkım işlemlerinin başlatılması bekleniyor.


- Giresun
'Tosuncuğun' kaçak villası mühürlendi
'Tosuncuğun' kaçak villası mühürlendi
'Tosuncuğun' kaçak villası mühürlendi
'Tosuncuğun' kaçak villası mühürlendi
'Tosuncuğun' kaçak villası mühürlendi
'Tosuncuğun' kaçak villası mühürlendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan Kabahasanoğlu

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