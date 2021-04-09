Tosun, "Uzaktan eğitimde şuanda alınan bir karar yok"
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Tosun, "Uzaktan eğitimde şuanda alınan bir karar yok"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Tosun, 'Uzaktan eğitimde şuanda alınan bir karar yok'

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, şuanda alınan bir kararın olmadığını söyleyerek, Pazartesi Bilim Kurulunun olacağını ve orada alınan bir karar olursa Vali Mustafa Tutulmaz'ın talimatları doğrultusunda uygulayacaklarını belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, şuanda alınan bir kararın olmadığını söyleyerek, Pazartesi Bilim Kurulunun olacağını ve orada alınan bir karar olursa Vali Mustafa Tutulmaz'ın talimatları doğrultusunda uygulayacaklarını belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Pazartesi Bilim Kurulunun olabileceğini söyleyerek, "Tüm Türkiye ile ilgili kararlar Bakanlar Kurulumuzun vereceği kararlar doğrultusunda iş ve işleyişlerini yürüteceğiz. İlimiz şuan Türkiye'deki illere göre artış hızı olan bir il. Biz üzgünüz. Yüz yüze eğitimin açıldığında öğretmenler ve eğitimciler olarak çocuklarımız ve öğretmenlerimiz sevinmişti. Her zaman söylediğimiz gibi önce sağlık. Çocuklarımızın, öğretmenlerimizin sağlığını tehdit edecek bir durum olursa Sayın Valimizin başkanlığında il hızsa kanunu kararı gereği alınacak kararları görüşür ve işleme alır. Şuanda alınmış bir karar yok. Pazartesi Bilim Kurulunun olacağı bilgisi var. Orandan çıkacak sonuçta, Türkiye gündemini ilgilendirecek bir karar olursa bizde uygulanması konusunda sayın Valimizin talimatlarını yerine getireceğiz" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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