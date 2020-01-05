Tosun Paşa konusu nedir? Tosun Paşa oyuncuları ve Tosun Paşa özeti!
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Tosun Paşa filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Tosun Paşa konusu, özeti ve Tosun Paşa oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Tosun Paşa filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Tosun Paşa filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Tosun Paşa filmini izleyecek olanların merak ettiği Tosun Paşa konusu nedir, Tosun Paşa oyuncuları kimler ve Tosun Paşaözeti gibi konuları inceliyoruz.
TOSUN PAŞA KONUSU NEDİR?
Tellioğulları ile Seferoğulları iki düşman ailedir. İki ailenin de ortak amacı |Yeşil Vadi'ye sahip olmaktır. Yeşil Vadi'ye sahip olmak için Kumandan Daver'e başvururlar ama bir sonuç alamazlar. Bu arada Daver Bey'in kızına (M.Ar) hem Tellioğullarının reisi hem de Seferioğulları'ndan Suphi talip olunca ortalık karışır. Bu iş için Tosun Paşa'dan (K.Sunal) yardım isterler. Tosun Paşa işleri kendi yöntemleri ile çözmeye çalışır ta ki gerçek Tosun Paşa ortaya çıkana dek...
TOSUN PAŞA OYUNCULARI VE KADROSU
Tosun Paşa Yönetmen: Kartal Tibet
Tosun Paşa Oyuncular: Kemal Sunal, Müjde Ar, Şener Şen, Adile Naşit, Ayşen Gruda
Tosun Paşa Tür: Komedi
Tosun Paşa Yapım Yılı: 1976
Tosun Paşa Senaryo: Yavuz Turgul