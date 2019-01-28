Torunu Yaralanan Dede, Kırmızı Işıkta Geçen Kamyonete İsyan Etti

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kırmızı ışık ihlali yapan kamyonetin çarptığı otomobildeki 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Kazada torunu ağır yaralanan dede Cemal Saydam, kamyonet sürücüsüne tepki gösterdi.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Gülüç beldesi kavşağında meydana geldi. Mehmet Ali Öztürk (61) yönetimindeki 67 TL 761 plakalı kamyonet, akaryakıt istasyonundan çıkan Cemal Saydam'ın (55) kullandığı 67 TN 815 plakalı otomobile çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Ayşe Saydam (53) ve Tunç Saydam (10) yaralandı. Araçtan fırlayan Tunç Saydam ve yaralanan Ayşe Saydam ambulansla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Tunç Saydam'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

TORUNU YARALANAN DEDE İSYAN ETTİ

Torunu ağır yaralanan Cemal Saydam kendisini görüntüleyen basın mensuplarına kazayı anlatarak kendilerine çarpan sürücüye isyan etti. Kazaya karışan otomobil sürücüsü Cemal Saydam ve kamyonetin sürücüsü Mehmet Ali Öztürk ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kırmızı ışıkta geçen kamyonetin akaryakıt istasyonundan çıkan otomobile çarptığı ve aracın çarpma esnasında döndüğü görülüyor.

- Zonguldak

Kaynak: DHA