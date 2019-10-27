Tortum Şelalesi'nin turizm potansiyeli artırılacak

27.10.2019 12:58

Uluslararası Sakin Kentler Birliğince "sakin kent" seçilen Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Tortum Şelalesi, hayata geçirilecek projelerin ardından yeni yüzüyle ziyaretçilerini ağırlayacak.

Erzurum'a 87 kilometre uzaktaki şelalede Valilik, Büyükşehir ve Uzundere belediyeleri tarafından yapılacak çalışmalarla, turistlerin bölgeyi daha rahat ziyaret etmesi sağlanacak.

Gazetecilerle bir araya gelen Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, yaptığı açıklamada, kurumların birlikte hareket edip şelalenin turizm potansiyelini artıracağını söyledi.

Şelalede çevre düzenlemesine yönelik projelerinin olduğunu anlatan Aktoprak, "Tortum Gölü ve Tortum Şelalesi'nin çehresi değişecek. Konaklama, tesisler, kır kahveleri ve piknik alanları gibi projeleri kısa vadede insanlarımızın hizmetine sunacağız. Yazın hafta sonları ilçemize 10 bin araç giriş yapıyor. Erzurum'da 400-500 bin insanın da yaşadığını düşünürsek, hedefimiz tüm hemşehrilerimizin en azından 1-2 kez buraya gelmesini sağlamak." dedi.

İlçeyi turizmde önemli bir bölge haline getirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Aktoprak, şunları kaydetti:

"Uzundere tek başına büyük bir rotanın parçası olabilir. Özellikle İsveç ve Kanada'dan gelen seyyahlar, bir rota içinde bizleri de ziyaret ediyor. Bunun yanında Karadeniz turunun lokasyonu olma arzusundayız. Bir gün dahi olsa konaklama yapılabilecek potansiyele sahibiz. Tortum Gölü, Tortum Şelalesi ve Özvank Kilisesi bunun için yeterli alanlar. 'Sakin kent' bizim için bir markadır. Türkiye'de 18 sakin kentten biri olmak gurur verici. İlçemize gelecek Avrupa Birliği hibe fonlarının ciddi anlamada katkıları olacak. Bunların kısa sürede hayata geçeceğini düşünüyorum."

Kaynak: AA