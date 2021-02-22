Toroslarda yüzyıllardır aynı yöntemle kurutulan etler, kışın sofraları süslüyor
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Toroslarda yüzyıllardır aynı yöntemle kurutulan etler, kışın sofraları süslüyor

22.02.2021 12:13 | Son Güncelleme: 22.02.2021 12:17
Toroslarda yüzyıllardır aynı yöntemle kurutulan etler, kışın sofraları süslüyor

Konya'nın yüksek rakımlı ilçesi Taşkent'te yüzyıllardır yöre kadınlarınca yapılan kurutulmuş et, kış mevsiminde sofraların baş tacı olmayı sürdürüyor.

Konya'nın yüksek rakımlı ilçesi Taşkent'te yüzyıllardır yöre kadınlarınca yapılan kurutulmuş et, kış mevsiminde sofraların baş tacı olmayı sürdürüyor.

Toros Dağları'nın eteklerinde yer alan, yeşil bitki örtüsü, engebeli arazileri ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Taşkent'te yöre halkı tarafından tuzda bekletilerek kurutulan et, kış aylarında da sevilerek tüketiliyor. Atalardan miras kalan yöresel lezzet kurutulmuş et, genellikle pişen her yemeğe katılıyor ve farklı bir aroma veriyor.

İlçede asırlardır süregelen et kurutma geleneği, depolama sistemlerinin ve soğutma teknolojilerinin yaygınlaşmasına rağmen, alışkanlıklarından ve yöresel lezzetlerinden vazgeçmek istemeyen bölge halkı tarafından halen kullanılıyor.

Kurutulmuş et, büyükbaş veya küçükbaş hayvanın etinin tuzlanarak belli bir süre bekletilmesinden sonra iple asılarak kurutulmasıyla yapılıyor.

Yöre halkından Telan Kök, AA muhabirine, atalarından kalma bu yöntemi hala uyguladıklarını söyledi.

Kök, eskiden derin dondurucuların olmadığı dönemlerde eti muhafaza etmek için bu yönteme başvurulduğunu dile getirdi.

Kuru et, yemeklere lezzet katıyor

Bu geleneği sürdürmekte kararlı olduklarını belirten Kök, "Hayvan kesildikten sonra kıymalık yerini kavurmak için, kemikli bölgelerini de kurutmak için ayırırız. Bu ayırdığımız kemikli eti bir-iki gün tuzda bekletiriz. Ondan sonra değnek ve iplerle balkona asarız. Orada kuruyan eti sonra kışlığımıza atarız. Yemek pişireceğimizde çıkarır, yemekle birlikte yeriz. İster nohutla, fasulyeyle, ister tarhanayla veya başka yemekle, hangisiyle olursa çok güzel lezzet verir." ifadelerini kullandı.

Kurutulmuş etin bölgede yaşayan herkes tarafından çok sevildiğini anlatan Kök, "Özellikle bu kuruttuğumuz etlerden, bizim 'çeyrek' dediğimiz yağlı kısımları, dağda, bahçede kiraz ağaçlarımızı sularken, yaktığımız ateşte pişirir ekmek arası yeriz, çok güzel bir lezzet olur. Kemikli kısımlarını da kurutur, yemeklerimizin içine atarız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Coşkun

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