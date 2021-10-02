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Toroslarda sonbahar manzaraları görsel şölen oluşturuyor

İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül - Haberler | Güncel

Toroslarda sonbahar manzaraları görsel şölen oluşturuyor Toros Dağları eteklerinde bulunan Adana'nın Feke ilçesindeki yayla evleri, sonbahar manzaraları ile adeta bir görsel şölen oluşturuyor.

ADANA (İHA) - Toroslarda sonbahar manzaraları görsel şölen oluşturuyor

Sonbaharda sarıya bürünen doğa, havadan drone ile görüntülendi

ADANA - Toros Dağları eteklerinde bulunan Adana'nın Feke ilçesindeki yayla evleri, sonbahar manzaraları ile adeta bir görsel şölen oluşturuyor. Katran ve kızılçam ormanlarının arasında doğal kaynak sularının buluştuğu ilçede sarıya bürünen doğa manzarası havadan drone ile görüntülendi.

Feke Kalesi başta olmak üzere 3 kalesi ve 20'ye yakın tarihi kilisesi bulunan 17 bin nüfuslu ilçe eko turizme kazandırılmak istiyor. 4 mevsimin gözlemlenebildiği ilçede kışın katran ağaçlarında oluşan doğal kar manzarası, ilkbaharda çiçeklerle birlikte yeşilin her tonu, sonbaharda da sarıya bürünen doğa, ziyaretçilerine adeta görsel şölen sunuyor.

Sülemişli Mahalle muhtarı Hasan Gezer, ilçenin Torosların ortasında doğa harikası bir bölge olduğunu kaydederek, "Doğası akar suları ve kaynak suları 3 kalesi 20'ye yakın kilisemiz ile tarihe ve medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir ilçeyiz. Kurutuluş savaşının izlerini taşıyan, milli mücadelede kahramanlarının destan yazdığı ilçemiz tarihi ve doğası ile tarih turizmi ve doğa turizminden hak ettiği ilgiyi görmesini isteriz. 650 yıllık anıt katran ağacımız her yıl bölgeden ziyaretçi ağırlıyor. Bölgemiz, Toros Dağları arasında eşsiz doğası ile doğa tutkunlarını bölgemize bekliyoruz. Bakanlığımızın bu bölgeyi eko turizme kazandırmasını istiyoruz. İsviçre'ye giden bir misafirimiz dünyanın en güzel milli parkı olacak bir ilçe olduğunu söylerdi. 4 mevsimi birden yaşandığı Karadeniz'den farkı olmayan eşsiz güzel bir bölge" diye konuştu.

Toroslarda sonbahar manzaraları görsel şölen oluşturuyor

Toroslarda sonbahar manzaraları görsel şölen oluşturuyor

Toroslarda sonbahar manzaraları görsel şölen oluşturuyor

Toroslarda sonbahar manzaraları görsel şölen oluşturuyor
İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül - Son Dakika Haberleri
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Haber: Toroslarda sonbahar manzaraları görsel şölen oluşturuyor - Haberler
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